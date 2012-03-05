استقرار هزار پایگاه امداد برای جشن نیکوکاری در خراسان شمالی

امان الله حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مراسم جشن نیکوکاری همزمان با سراسر کشور از 17 اسفند آغاز و تا 19 اسفند ماه با شعار سیره نبوی، احسان علوی و جهاد اقتصادی آغاز می شود گفت: در این راستا یک هزار و 290 پایگاه در مدارس، مساجد ، روستاها و سطح شهر مستقر می شوند تا کمک های مردمی را برای رفع نیاز محرومین در ایام نوروز جمع آوری کنند.

حسین پور افزود: از مجموع پایگاه های جشن نیکوکاری 789 مورد مربوط به مدارس ، 149 مورد مساجد ،57 مورد سطح شهر و 295 مورد نیز مربوط به روستا های بجنورد و شهرستان های استان هستند.

وی با بیان اینکه کمیته امداد در روز 17 اسفندماه در مدارس آماده جمع آوری کمک های دانش آموزان نیکوکار است گفت: در این روز 789 پایگاه در مدارس استان و شهرستان ها فعال است تا دانش آموزان بتوانند کمک های خود را به این پایگاه ها اهداکنند.

وی تصریح کرد: در این روز با شکوه جشن بزرگ نیکوکاری با حضور دانش آموزان و مردم در محل سالن آزادی بجنورد و مراکز اصلی شهرستانها برگزار می شود.

امان الله حسین پور با اشاره به اینکه در 18 اسفندماه 57 پایگاه درمراکز اصلی بجنورد و شهرستانهای این استان دایر است گفت: از مجموع پایگاه سطح شهر 10 مورد سیار و 47 مورد نیز ثابت هستند که این پایگاه ها آماده جمع آوری کمک های نیکوکاران خیر خراسان شمالی هستند.

وی اذعان داشت: در 19 اسفند ماه نیز پایگاه های جشن نیکوکاری در میعادگاه نمازجمعه در استان و شهرستان دایر است.

حسین پور افزود: مردم خیر و نیکوکار استان همچنین می توانند کمک های خود را از طریق شماره حساب 105293350008 بانک ملی به نام کمک به جشن نیکوکاری واریز نمایند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی از شهروندان مومن و خداجوی خراسان شمالی خواست تا با شرکت در مراسم بزرگ جشن نیکوکاری و اهداء کمک های نقدی و غیر نقدی، دل محرومین را در ایام نوروز شاد کنند.