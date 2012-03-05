حضور گسترده مردم در انتخابات نماد مردم سالاری دینی بود

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: "حضور حماسی و عزت مندانه ملت غیور ایران اسلامی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فصل درخشان دیگری از تجربه گران سنگ مردم سالاری دینی بود که دست بصیرترین امت این عصر و با هدایت و تدبیر امام گونه رهبری معظم انقلاب رقم خورد و روز 12 اسفند 1390 را به یوم الله دیگری در تقویم افتخارات ایران زمین ثبت کرد".

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: "حضور پر رنگ مردم ضمن تحقق حماسه ای دیگر، مبین ولایتمدار بودن آنهاست که به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین ساست های نظام گوش جان سپرده و همچون گذشته 100 درصد کار خود را صحیح انجام دادند و در کنار این مهم تقویم پر رمز و راز انقلاب اسلامی ایران باز به نقطه ای درخشان رسید، آنجا که مردمش در میعادگاه 12 اسفند حماسه ای دیگر آفریدند و با اشارت مولا و مقتدای خویش هر چه دشمن و بدخواه و کینه توز را رسواتر و حقیرتر کردند".

شورای هماهنگی در ادامه بیانیه تقدیر از حضور مردم کردستان در انتخابات 12 اسفند ماه آورده است: "اقتدار نظام اسلامی و حضور پر نشاط مردم در تعیین سرنوشت خود، قوت قلب مسلمانان جهان و امید بخش مستضعفان و وارثان زمین است و چون تیری در چشمان بی رمق استکبار نشسته است، استکباری که تیرهای نهایی اش نیز به خطا رفت و آخرین نفس های خود را تجربه می کند".

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان ضمن ارج نهادن بر حضور گسترده مردم نجیب، زمان شناس و انقلابی استان کردستان و با اعتراف به اینکه قلم و بیان عاجز از توصیف حماسه ای است که مردم آگاه، ولایت مدار و زمان شناس این استان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولانه و بی نظیر خوداستواری آبیدر آفریدند و توانست روحیه امید، نشاط و بالندگی را در کالبد جامعه بدمد و آینده روشنی را پیش پای مردمی که در طول تاریخ سرافراز و سربلند ایستاده اند، قرار بدهد".

در پایان این بیانیه آمده است: "این حماسه بزرگ را به محضر مقدس صاحب این انقلاب، حضرت ولی عصر (عج) و مقام معظم رهبری و همه مسئولان و علمای گران سنگ و متعهد تبریک عرض نموده و از تمامی اقشار مختلف مردم برای حضور گسترده آنها در این انتخابات و فراخوان گسترده آنها برای شرکت مردم در انتخابات صمیمانه تشکر و قدردانی می شود و همچنین به همه منتخبان شریف استان کردستان که چهار سال بار سنگین اعتماد نظام و مردم در سنگر قوه مقننه بر دوش آنها خواهد بود تبریک عرض نموده و یادآور می شویم پیروز اصلی و نهایی این انتخابات امت حق طلب و رهبر و مقتدای آنهاست و آرزومندیم تا شما منتخبان استان در فضای وفاق و اتحاد و با حفظ اصول، همه ظرفیت های نظام اسلامی در جهت نیل به آرمان های انقلاب که همانا پیشرفت و عدالت است تلاشی مضاعف را سرلوحه کار خود قرار دهید.