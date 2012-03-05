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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

بیانیه/

حضور گسترده مردم در انتخابات نماد مردم سالاری دینی بود

حضور گسترده مردم در انتخابات نماد مردم سالاری دینی بود

سنندج - خبرگزاری مهر: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان با انتشار بیانیه ای حضور گسترده مردم در انتخابات را نماد مردم سالاری دینی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: "حضور حماسی و عزت مندانه ملت غیور ایران اسلامی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فصل درخشان دیگری از تجربه گران سنگ مردم سالاری دینی بود که دست بصیرترین امت این عصر و با هدایت و تدبیر امام گونه رهبری معظم انقلاب رقم خورد و روز 12 اسفند 1390 را به یوم الله دیگری در تقویم افتخارات ایران زمین ثبت کرد".

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: "حضور پر رنگ مردم ضمن تحقق حماسه ای دیگر، مبین ولایتمدار بودن آنهاست که به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین ساست های نظام گوش جان سپرده و همچون گذشته 100 درصد کار خود را صحیح انجام دادند و در کنار این مهم تقویم پر رمز و راز انقلاب اسلامی ایران باز به نقطه ای درخشان رسید، آنجا که مردمش در میعادگاه 12 اسفند حماسه ای دیگر آفریدند و با اشارت مولا و مقتدای خویش هر چه دشمن و بدخواه و کینه توز را رسواتر و حقیرتر کردند".

شورای هماهنگی در ادامه بیانیه تقدیر از حضور مردم کردستان در انتخابات 12 اسفند ماه آورده است: "اقتدار نظام اسلامی و حضور پر نشاط مردم در تعیین سرنوشت خود، قوت قلب مسلمانان جهان و امید بخش مستضعفان و وارثان زمین است و چون تیری در چشمان بی رمق استکبار نشسته است، استکباری که تیرهای نهایی اش نیز به خطا رفت و آخرین نفس های خود را تجربه می کند".

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان ضمن ارج نهادن بر حضور گسترده مردم نجیب، زمان شناس و انقلابی استان کردستان و با اعتراف به اینکه قلم و بیان عاجز از توصیف حماسه ای است که مردم آگاه، ولایت مدار و زمان شناس این استان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولانه و بی نظیر خوداستواری آبیدر آفریدند و توانست روحیه امید، نشاط و بالندگی را در کالبد جامعه بدمد و آینده روشنی را پیش پای مردمی که در طول تاریخ سرافراز و سربلند ایستاده اند، قرار بدهد".
در پایان این بیانیه آمده است: "این حماسه بزرگ را به محضر مقدس صاحب این انقلاب، حضرت ولی عصر (عج) و مقام معظم رهبری و همه مسئولان و علمای گران سنگ و متعهد تبریک عرض نموده و از تمامی اقشار مختلف مردم برای حضور گسترده آنها در این انتخابات و فراخوان گسترده آنها برای شرکت مردم در انتخابات صمیمانه تشکر و قدردانی می شود و همچنین به همه منتخبان شریف استان کردستان که چهار سال بار سنگین اعتماد نظام و مردم در سنگر قوه مقننه بر دوش آنها خواهد بود تبریک عرض نموده و یادآور می شویم پیروز اصلی و نهایی این انتخابات امت حق طلب و رهبر و مقتدای آنهاست و آرزومندیم تا شما منتخبان استان در فضای وفاق و اتحاد و با حفظ اصول، همه ظرفیت های نظام اسلامی در جهت نیل به آرمان های انقلاب که همانا پیشرفت و عدالت است تلاشی مضاعف را سرلوحه کار خود قرار دهید.

کد مطلب 1552027

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