نیروی دریایی توان حضور در اقیانوس اطلس را هم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشگر عطاء الله صالحی فرمانده کل ارتش در جمع فرماندهان، مسئولان و کارکنان قرارگاه مقدم نیروی دریایی ناوگان جنوب با ابراز قدردانی و خرسندی از عملکرد نیروی دریایی، به رضایت خاطر فرماندهی معظم کل قوا از رزمایش دریایی ولایت 90 اشاره کرد و افزود: در دیداری که با مقام معظم رهبری داشتیم ایشان فرمودند خسته نباشید، کار شیرین و بجایی انجام گرفت، روحیه ها بسیار بالا بود، نیروی دریایی که امروز با شوق و رغبت در آن مشغولید فرق می کند با نیروی دریایی چند سال گذشته چرا که شما نشان دادید کار نشدنی وجود ندارد و ثابت کردید که می توانید.



فرمانده کل ارتش در ادامه شش شاخص مهم برگرفته از کلام رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا در خصوص نیروی دریایی اعم از داشتن همت بلند، تغییر ماموریت از سرزمینی و منطقه ای به راهبردی، هدفگذاری در دو بعد اهداف بلند و واسطه، احساس و باور تهدیدات، تهیه طرح های مناسب و منطبق با واقعیت و همتاسازی و آموزش خوب در مراکز علمی و آموزشی نیروی دریایی از جمله دانشگاه و آموزشگاه را مشخص و تاکید کرد که این نیروی راهبردی بایستی با این توانمندی ها پیش برود.



صالحی در پایان با اشاره به ضعف قدرت های استکباری به ویژه رژیم صهیونیستی در منطقه خاطر نشان کرد: میزان پایداری این رژیم غاصب در حرکات تهاجمی رو به افول است به نحوی که در جنگ با حزب الله 33 روز و در جنگ های بعدی در غزه 23 روز دوام داشتند و ان شاء الله در آینده این ماندگاری به صفر کاهش پیدا خواهد کرد.

