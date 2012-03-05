توسعه "ال. ای. دی" ارزان و ماوراء بنفش

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان لابراتوار ملی لس آلاموس در نیومکزیکو و محققان دانشگاه میلان از طریق یک فرایند شیمیایی نسبتاً ساده توانستند این "ال. ای. دی" ماوراء بنفش را به روشی ارزان تولید کنند.

"ال. ای. دی" (دیودهای ساطع کننده نور) سیستمهایی هستند که نور را برای الکترولومینه سانس ساطع می کند. این پدیده با اختلاف پتانسیل میان دو یا عناصر بیشتری از نیمه هادیهای مرتبط رخ می دهد. مهمترین دشواری در ساخت "ال. ای. دی" قابل استفاده در بخش پزشکی زیستی، ترکیب ویژگیهای مقاوت و پایداری شیمیایی با توانایی ساطع کردن ذرات نور در طیف ماوراء بنفش است.

ماوراء بنفش، طول موجی است که با آن می توان بعضی از واکنشهای مفید را کنترل کرد. دشواری بعدی در تولید "ال. ای. دی"، هزینه های بالای تولید است که تولید و استفاده از این محصول را محدود می کند.

اکنون این دانشمندان، با استفاده از یک تکنیک ویژه سنتز که برپایه مسیرهای ساده شیمیایی است توانستند این مشکلات را حل کنند.

در این متد، روی یک فیلم سیلیسی، نانوبلورهای دی اکسید استانیوم که از یک پوسته منوکسید استانیوم گرفته شده اند، ریخته می شوند. سپس این ذرات که گونه ای از نیمه هادیهایی هستند که لومینوسانس را در "ال. ای. دی" های رایج می سازند با یک لایه سیلیس پوشیده می شوند.

با تکرار این فرایند به دفعات، محققان یک لایه شیشه ای قطور از بلورهای کوچک را به دست آوردند که همانند یک "ال. ای. دی" عمل می کرد.

براساس گزارش نیچر، به منظور بررسی سازگاری با تراشه های سیلیکونی و انتشار نور در طیف ماوراء بنفش، این "ال. ای. دی" های جدید با سیستمهای پزشکی قابل کاشت در بیماران (سکوهای "لابراتوار- در- تراشه) طراحی شدند.

درحقیقت، طول موج ماوراء بنفش بسیار فراگیر هستند و می تواند واکنشهای فتوشیمیایی یا بیوشیمیایی را آغاز کند و به راحتی به نور مرئی تبدیل شود.

این دستگاه جدید می تواند در آینده برای فعال کردن انتخابی داروهای حساس به نور مورد استفاده قرار گیرد.