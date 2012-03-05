163 هزار کارگزار در گلستان فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتی صبح در مراسم نمادین اهدا برگه مستمری بگیران روستاییان استان افزود: تحت پوشش بیمه قرار دادن روستاییان و عشایر از مزایا و وظایف این صندوق است.

وی به مزایای فعالیت این صندوق در استان اشاره کرد و افزود: این صندوق به از کارافتادگان ناشی از کار و غیر ناشی از کار و همچنین به بازماندگان بیمه شدگانی که به هر دلیل فوت نمایند مستمری پرداخت می کند.

وی اضافه کرد: تمامی مستمری بگیران صندوق بیمه روستایی و عشایر استان عیدی خود را در سال 90 دریافت کرده اند.

در پایان به صورت نمادین به سه تن از بیمه شدگان روستایی، برگه پرداخت مستمری اهدا شد.