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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

شریعتی:

163 هزار کارگزار در گلستان فعال هستند

163 هزار کارگزار در گلستان فعال هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست دفتر نمایندگی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر گلستان گفت: این صندوق کار خود را از شهریور 84 آغاز کرده و در حال حاضر 163 کارگزار در سطح استان به صورت تعاونیهای تولیدی روستایی و دهیاری مشغول فعالیت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتی صبح در مراسم نمادین اهدا برگه مستمری بگیران روستاییان استان افزود: تحت پوشش بیمه قرار دادن روستاییان و عشایر از مزایا و وظایف این صندوق است.

وی به مزایای فعالیت این صندوق در استان اشاره کرد و افزود: این صندوق به از کارافتادگان ناشی از کار و غیر ناشی از کار و همچنین به بازماندگان بیمه شدگانی که به هر دلیل فوت نمایند مستمری پرداخت می کند.

وی اضافه کرد: تمامی مستمری بگیران صندوق بیمه روستایی و عشایر استان عیدی خود را در سال 90 دریافت کرده اند.

در پایان به صورت نمادین به سه تن از بیمه شدگان روستایی، برگه پرداخت مستمری اهدا شد.

کد مطلب 1552031

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