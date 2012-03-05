انتخابات فدراسیون فوتبال به دور دوم کشیده شد/ عزیز محمدی حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رای گیری مجمع امروز انتخابات فدراسیون فوتبال علی کفاشیان 39 رای ، محمدحسین قریب 23 رای و عزیز محمدی 11 رای کسب کردند و با توجه به اینکه نفر اول باید دو سوم آرا را کسب کند انتخابات به دور دوم کشیده شد. با توجه به رفتن انتخابات به دور دوم عزیز محمدی با کسب آرای پایین تر از دور دوم رای گیری حذف شد.