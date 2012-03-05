به گزارش خبرگزاری مهر، سوسن صالح پور اظهار کرد: کارکنان بخش سلامت به خصوص پزشکان و پرستاران در مواجهه با تعداد زیادی از خطرات بالقوه سلامت و ایمنی قرار دارند. عوامل زیان‌آور محیط‌های کاری به 5 گروه عمده عوامل فیزیکی، عوامل شیمیایی، عوامل بیولوژیک، عوامل ارگونومیک و عوامل روانی تقسیم می‌شوند.

وی ادامه داد: اشعه لیزر، اشعه ماوراء‌بنفش، ایکس ری و مواد رادیواکتیو، گرما، سر و صدا عوامل فیزیکی را شامل می شود و عوامل شیمیایی هم شامل داروهای مختلف به خصوص داروهای ضدسرطان، عوامل استریل‌کننده و ضدعفونی‌کننده مثل گلوتارآلدئید، مواد نگهدارنده بافتی مانند فرمالدئید، گازهای بیهوشی و مواد آلرژی‌زا به خصوص لاتکس است.

این متخصص طب کار و بیماریهای شغلی افزود: انواع میکربها و ویروسها مانند TB ، هپاتیت، آنفلوانزا، HIV/AIDS جزو عوامل بیولوژیک و حمل و جابه جایی بیماران، حرکات تکراری، قرار گرفتن بدن در وضعیت نامناسب جزو عوامل ارگونومیک است.

صالح پور یادآور شد: کارکنان بخش سلامت به خصوص پزشکان و پرستاران در مواجهه با تعداد زیادی از خطرات بالقوه سلامت و ایمنی قرار دارند.