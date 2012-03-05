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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

یک متخصص طب کار:

پرستاران در معرض انواع عوامل زیان‌آور روانی قرار دارند

پرستاران در معرض انواع عوامل زیان‌آور روانی قرار دارند

یک متخصص طب کار و بیماریهای شغلی، عوامل روانی را از عوامل زیان آور محیط کاری کارکنان بخش سلامت برشمرد و افزود: استرس شغلی، شیفت کاری، خشونت محیط کار، مواجهه با درد و ناراحتی و گاه مرگ بیماران از جمله این عوامل هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سوسن صالح پور اظهار کرد: کارکنان بخش سلامت به خصوص پزشکان و پرستاران در مواجهه با تعداد زیادی از خطرات بالقوه سلامت و ایمنی قرار دارند. عوامل زیان‌آور محیط‌های کاری به 5 گروه عمده عوامل فیزیکی، عوامل شیمیایی، عوامل بیولوژیک، عوامل ارگونومیک و عوامل روانی تقسیم می‌شوند.

وی ادامه داد: اشعه لیزر، اشعه ماوراء‌بنفش، ایکس ری و مواد رادیواکتیو، گرما، سر و صدا عوامل فیزیکی را شامل می شود و عوامل شیمیایی هم شامل داروهای مختلف به خصوص داروهای ضدسرطان، عوامل استریل‌کننده و ضدعفونی‌کننده مثل گلوتارآلدئید، مواد نگهدارنده بافتی مانند فرمالدئید، گازهای بیهوشی و مواد آلرژی‌زا به خصوص لاتکس است.

این متخصص طب کار و بیماریهای شغلی افزود: انواع میکربها و ویروسها مانند TB ، هپاتیت، آنفلوانزا، HIV/AIDS جزو عوامل بیولوژیک و حمل و جابه جایی بیماران، حرکات تکراری، قرار گرفتن بدن در وضعیت نامناسب  جزو عوامل ارگونومیک است.

صالح پور یادآور شد: کارکنان بخش سلامت به خصوص پزشکان و پرستاران در مواجهه با تعداد زیادی از خطرات بالقوه سلامت و ایمنی قرار دارند.

کد مطلب 1552033

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