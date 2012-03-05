مشارکت 94 درصدی مردم بناب در انتخابات 12 اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی روز دوشنبه در جمع اقشار مختلف مردم شهرستان بناب گفت: تمام ظالمان روی زمین جمع شده بودند تا مردم ایران را به عدم شرکت در انتخابات تشویق کنند، ولی ملت ایران همگی به پا خاست و در این امتحان ناظران جهانی را مبهوت کرد.

وی افزود: مردم ایران به ولایت، به مکتب و برای دفاع از کشور لبیک گفتند.

باقری بنابی ضمن تقدیر و تشکر از حضور مردم سراسر کشوردر صحنه انتخابات اظهارداشت: مردم با این حضور خود عملا کشور را از گزند توطئه دشمنان مصون نگه داشتند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب این حضور را جشن مذهبی، مکتبی و جشن اتحاد وهمدلی و برادری برشمرد و بیان کرد: جشن ما جشن فردی نیست و آنچه در شهر ما اتفاق افتاد، اتفاق بزرگی بود و در این اتفاق مقدس تمام محله ها و روستاها نقش به سزایی ایفا نمودند و وحدت و برادری خود را در عمل ثابت کردند.

وی سپس به مشارکت 94 درصدی مردم بناب در انتخابات اشاره کرد و اذعان داشت: باید از این اتحاد و برادری محافظت کنیم و نتیجه به دست آمده در سایه وحدت است.