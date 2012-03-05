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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۰

باقری بنابی عنوان کرد؛

مشارکت 94 درصدی مردم بناب در انتخابات 12 اسفند

مشارکت 94 درصدی مردم بناب در انتخابات 12 اسفند

تبریز - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان بناب با اشاره به مشارکت 94 درصدی مردم بناب در انتخابات 12 اسفند، حضور حماسی مردم ایران اسلامی در پای صندوقهای رای را جواب دندان شکن به دشمنان نظام دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی روز دوشنبه در جمع اقشار مختلف مردم شهرستان بناب گفت: تمام ظالمان روی زمین جمع شده بودند تا مردم ایران را به عدم شرکت در انتخابات تشویق کنند، ولی ملت ایران همگی به پا خاست و در این امتحان ناظران جهانی را مبهوت کرد.

وی افزود: مردم ایران به ولایت، به مکتب و برای دفاع از کشور لبیک گفتند.

باقری بنابی ضمن تقدیر و تشکر از حضور مردم سراسر کشوردر صحنه انتخابات اظهارداشت: مردم با این حضور خود عملا کشور را از گزند توطئه دشمنان مصون نگه داشتند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب این حضور را جشن مذهبی، مکتبی و جشن اتحاد وهمدلی و برادری برشمرد و بیان کرد: جشن ما جشن فردی نیست و آنچه در شهر ما اتفاق افتاد، اتفاق بزرگی بود و در این اتفاق مقدس تمام محله ها و روستاها نقش به سزایی ایفا نمودند و وحدت و برادری خود را در عمل ثابت کردند.

وی سپس به مشارکت 94 درصدی مردم بناب در انتخابات اشاره کرد و اذعان داشت: باید از این اتحاد و برادری محافظت کنیم و نتیجه به دست آمده در سایه وحدت است.

کد مطلب 1552036

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