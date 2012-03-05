قاتل طلافروش تبریزی دستگیر شد

سرهنگ قنبر مداحی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سرنخهایی از قاتل زرگر تبریزی که چند روز پیش بر اثر ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است پیدا شده، گفت: در جریان وقوع این جنایت عوامل کلانتری 16 تبریز در محل حادثه حاضر شده و پس از انجام تحقیقات محلی متوجه سرقت 6 کیلو طلا توسط قاتل از محل جنایت نیز می شوند.

وی اظهار داشت: در جریان تحقیق از محل مشاهده می شود که مقتول قبل از مرگ نام فردی با عنوان نادر یا ناصر را با خون خود بر روی دیوار نوشته که کارآگاهان آگاهی با در دست داشتن این سر نخ چند نفر از دوستان مقتول را با نام ناصر شناسایی کردند که در نتیجه احتمال وقوع جرم توسط یکی از آنها که مغازه ای در نزدیکی مغازه مقتول دارد، قوت گرفت.

مداحی افزود: عوامل انتظامی با مراجعه به محل منزل متهم متوجه ترک خانه توسط افراد خانواده وی می شوند و پس از پیگیریهای متعدد، محل اختفای متهم در یکی از انبارهای آرد در جاده تبریز - تهران شناسایی و دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان ضمن اشاره به کشف جمعا 6 کیلو طلا و جواهر و مبلغ 128 میلیون ریال وجه نقد و سه قطعه چک از قاتل اظهار داشت: در تحقیقات پلیسی و قضایی متهم به سرقت و قتل ارتکابی اعتراف کرد و با صدور قرار روانه زندان شد.

مداحی تصریح کرد: بررسیها نشان می‌دهد علت قتل بلند پروازی خانواده قاتل بوده که بدهیهای هنگفتی را به وی تحمیل کرده و قاتل برای رهایی از بدهیها و رسیدن به پول، خواسته راه 100 ساله را یک شبه برود و دست به چنین جنایت هولناکی بزند.