9هزار مجوز اشتغال خانگی در خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین محمدی صبح دوشنبه در جمع اعضای کمیته بیماری های خاص استان، اظهارداشت: با توجه به هزینه های بالای درمان بیماری های خاص باید اشتغالزایی در این گروه نیز با اهتمام ویژه پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه سهمیه امسال مشاغل خانگی با صدور 9 هزار مجوز اشتغال خانگی به پایان رسیده است، افزود: در صورت تهیه طرح توجیهی از سوی متقاضیان، واگذاری تسهیلات به این قشر نیز در دستور کار قرار می گیرد.

محمدی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و صندوق مهر امام رضا(ع) متولی پرداخت تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی هستند، تصریح کرد: در صورت داشتن توجیه اقتصادی طرح ها با تصویب اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دریافت تسهیلات معرفی می شوند که تا مهلت باقیمانده تا پایان سال می توان در این زمینه اقدام کرد.

وی ادامه داد: باید طرح های اشتغالزا با توجیه اقتصادی از سوی متقاضیان به این اداره معرفی شود، تا در اولویت تسهیلات ویژه مشاغل خانگی در سال آینده قرار گیرند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در پایان میزان تسهیلات مشاغل خانگی اختصاص یافته به استان را 27 میلیارد تومان اعلام کرد و یادآور شد: این اعتبارات در راستای ایجاد اشتغال به استان اختصاص یافته و از ابتدای امسال توزیع شده است.