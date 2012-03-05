نگاه الشرق الاوسط به انتخابات سال 92 / گمانی زنی ها ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق الاوسط امروز در خبرهای مختلفی به پوشش تحولات سیاسی و انتخاباتی ایران پرداخته است.

در یکی از این گزارشها که در آن به پیشواز انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 92 رفته، آمده است: "علی لاریجانی که زمانی دست راست احمدی نژاد محسوب می شد به اصلی ترین رقیب وی بدل شده است".



الشرق الاوسط در ادامه به برخی گمانه زنیها درباره پیروزی احتمالی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری 2013 (به عبارتی 1392) اشاره کرده و می نویسد: "زمانی که احمدی نژاد در سال 2005 رئیس جمهور شد به علی لاریجانی به عنوان دست راست خود می نگریست، وی در آن زمان مذاکره کننده ارشد ایران در زمینه هسته ای بود و با بیشتر مسائل بین المللی حساس که به ایران مرتبط بود تعامل داشت".

این روزنامه در ادامه به تغییر روابط این دو رجل سیاسی پس از دوسال اشاره کرد و لاریجانی را در انتخابات مجلس اخیر در ایران به عنوان اصلی ترین رقیب احمدی نژاد معرفی کرد.

الشرق الاوسط در ادامه با زیر ذره بین قرار دادن اختلافات مجلس شورای اسلامی و دولت در مسائل اقتصادی و بعدها سیاسی به رقابت جریانهای وابسته به لاریجانی و احمدی نژاد در انتخابات پارلمانی اخیر اشاره کرد و البته پیروزی نفر اول را در انتخابات مورد توجه قرار داده است.

در ادامه این گزارش آمده است: "پیروزی لاریجانی در انتخابات پارلمانی اخیر تنها آغاز یک دوره سیاسی برای وی است، چون پیش بینی می شود وی برای ریاست جمهوری در انتخابات آتی تلاش کند و دولت را از احمدی نژاد تحویل بگیرد. بر این اساس با وجود اینکه وی از برنامه هسته ای ایران حمایت می کند اما ناظران لاریجانی را آماده تر از احمدی نژاد در پذیرش راه حلهای میانه درباره مسئله اختلافات هسته ای ایران با غربیها می دانند".

الشرق الاوسط در ادامه به ارائه بیوگرافی تقریبا جامعی از علی لاریجانی پرداخته و می نویسد: "لاریجانی در سال 1958 در شهر نجف در جنوب عراق متولد شد. وی در تهران فارغ التحصیل ریاضیات و علوم رایانه ای شد و بعدها دکترای فلسفه گرفت. فعالیتهای سیاسی لاریجانی در اواسط دهه 80 میلادی به عنوان وزیر فرهنگ در دولت هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق آغاز گشت. و در سال 1994 از سوی آیت الله خامنه ای رئیس صدا و سیما دولتی ایران شد و بعد از 10 سال به عنوان مشاور ایشان در شورای عالی امنیت ملی ایران انتخاب شد. لاریجانی از نسل قدیمی وفادار به اصول انقلاب اسلامی در سال 1979 است و حمایت بلا منازع آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد".