آغاز عملیات احداث آزادراه قم به اراک/ آماده سازی سه پارکینگ در اطراف حرم

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار قم در دیدار معاون وزیر راه و شهرسازی، اولویت‌بندی تعهدات دولت در بخش راه براساس نیازها، سنجش اقتصادی و ضرورت‌های کشور را امری ضروری خواند و تصریح کرد: بررسی تعهدات دولت در بخش راه و همچنین اولویت‌بندی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تکمیل آنها ضرورت دارد.



استاندار قم استفاده از بخش خصوصی در بخش راه را گامی اساسی در توسعه و تکمیل راه‌های کشور دانست و گفت: با توجه به محدودیت منابع دولتی و وسعت سرزمینی، ورود فعال بخش خصوصی به پروژه‌های دولت کمک بسیار خوبی برای تحقق تعهدات و انتظارات است.



حجت‌الاسلام موسی‌پور با اشاره به وضعیت جغرافیایی قم به عنوان چهارراه موصلاتی کشور، ضرورت نگاه فرااستانی به توسعه راه‌های این استان را یادآور شد و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قم چهارراه مواصلاتی کشور محسوب می‌شود توجه به توسعه راه ها و سرعت انجام پروژه‌ها این استان باید افزایش یابد.



قطار سریع السیر قم - تهران یکی از نیازهای اساسی استان قم است



استاندار قم قطار سریع‌السیر قم - تهران را یکی از نیازهای اساسی این استان عنوان کرد و افزود: با توجه به حجم مراودات بین قم و تهران و کمبود ظرفیت راه‌های موصلاتی اجرایی این پروژه علاوه بر کاهش زمان سفر بین دو استان، از حجم ترافیک محور قم - تهران نیز می کاهد.



وی همچنین پروژه راه قم- آوه را یکی از پروژه‌های مهم کشور دانست و اظهار داشت: اتصال این پروژه به ساوه به صورت دو بانده علاوه بر کاهش تصادفات در آن، مشکلات ترافیکی این محور پرتردد را کاهش می‌دهد.



حجت‌الاسلام موسی‌پور تسریع در تکمیل پروژه‌های قم - نیزار و اتصال راه‌آهن سلفچگان به راه آهن سراسری را امری ضروری دانست و گفت: تبادل تفاهم‌نامه برای تبدیل محور قم سلفچگان به آزادراه اقدام قابل تقدیری بود و به زودی عملیات اجرایی این آزادراه آغاز خواهد شد.



آغاز عملیات اجرایی 6 بانده شدن جاده قم - گرمسار



وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی 6 بانده شدن جاده قم گرمسار، بیان داشت: اولویت استان تعریض این محور از سمت قم و همچنین اتصال آن به شهر است و هیچ گونه خللی نباید در جریان اجرای این پروژه ایجاد شود.



مهندس صادقی معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه با اشاره به تعهدات وزارت راه و شهرسازی در استان قم، اظهار داشت: عمده تلاش دولت در جهت اتمام پروژه‌های ضروری کشور با محوریت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه فرهنگی و مذهبی قم تصریح کرد: نگاه دولت به پروژه‌های قم ملی است و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و ضروری این استان در اولویت اصلی است.



آماده سازی سه پارکینگ در اطراف حرم حضرت معصومه(س)



کمیته حمل و نقل، ترافیک و امور امدادی سفرهای نوروزی استان قم با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و امدادی و به ریاست معاون امور عمرانی استانداری تشکیل جلسه داد.



معاون عمرانی استاندار قم در این جلسه طی سخنانی با اشاره به عملکرد موفق دستگاه‌های متولی در تعطیلات نوروز سال 90 بیان کرد: طبق سنوات گذشته در تعطیلات نوروز میلیونها زائر و مسافر برای زیارت مرقد شریف حضرت فاطمه معصومه (س) به استان قم سفر می‌کنند که لازم است تمهیدات و مقدمات لازم برای پذیرایی از این زائرین در حوزه ترافیک، حمل و نقل و امداد و سوانح مهیا شود.



جواد دلاوری افزود: اکیپ‌های پلیس راه و راهور استان، اورژانس، هلال احمر، راهداری و شهرداری از 25 اسفندماه جاری تا پایان روز 15 فروردین‌ماه 91 بصورت آماده باش کامل در دو حوزه درون شهری و برون شهری در خدمت زائران و مسافران عزیز خواهند بود.



وی بر همکاری کلیه ادارات و سازمان‌ها با دستگاه‌های خدمت رسان تأکید کرد و ادامه داد: برای سهولت تشرف زائران و مجاوران به حرم حضرت معصومه(س) و هسته مرکزی شهر 3 پارکینگ میدان بزرگ امام خمینی (ره)، پارکینگ شرقی حرم و رودخانه با گنجایش پارک بیش از 5 هزار خودرو سواری آماده سازی شده است.



معاون استاندار قم گفت: در همین راستا پارکینگ‌هایی نیز در مسیر و اطراف مسجد مقدس جمکران پیش بینی و آماده سازی شده است.



دلاوری در پایان گفت: برای جلوگیری از توقف وسایل نقلیه و ایجاد راه بندان و ترافیک در محل ایستگاه اخذ عوارض آزاد راه قم - کاشان ، از 20 اسفند جاری تا 20 فروردین 91 بمدت یکماه از خودروهای عبوری از این محور در ایستگاه کاشان عوارض دریافت می‌شود.



رکورد 95 درصدی صادرات غیرنفتی استان قم



معاون برنامه ریزی استاندار قم از رکود 95 درصدی صادرات غیرنفتی استان قم خبر داد.



سیدرضا دهناد اعلام کرد براساس گزارش رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران ارزش کالاهای تولیدی استان قم که به خارج از کشور صادر شده در دی ماه سال جاری به 2 میلیون و 96 هزار و 804 دلار رسید که در مقایسه با دی ماه سال گذشته 95 درصد رشد دارد.



وی افزود: توجه به بازارهای صادراتی جدید، آموزش های بازرگانی، افزایش تعاملات خارجی از جمله اعزام و پذیرش تورهای تجاری، توجه به تولید محصولات صادرات محور، آسان سازی فرایند صادرات، تقویت گمرک استان از دلایل افزایش صادرات محصولات تولیدی استان قم بوده است.



معاون برنامه ریزی قم تأکید کرد افزایش میزان صادرات استان قم از مطالبات جدی استاندار محترم می باشد که به عنوان تکلیف به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است.