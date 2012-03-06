بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه تیم کاله یک هفته پیش در دیدارهای دوره‎ای رقابت‎های والیبال لیگ برتر موفق به شکست پیکان شده بود، اظهارداشت: بازیکنان من تحت تاثیر همان بازی، دیدار یکشنبه شب را برگزار کردند در حالیکه میان این دو بازی به اندازه زمین تا آسمان تفاوت است.

وی ادامه داد: دیدارهایی که در چارچوب مراحل پلی‎آف، نیمه نهایی و نهایی برگزار می‏شود به خاطر اینکه نتایج آنها تعیین کننده و تاثیرگذار است تفاوت زیادی با دیدارهای برگزار شده در مراحل مقدماتی و دوره‎ای دارند. به نظرم بازیکنان پیکان با درک کامل این موضوع مهیای بازی یکشنبه شده بودند اما بازیکنان من نگاه غیرحرفه‎ای به این بازی داشتند.

سرمربی تیم والیبال کاله آمل با اشاره به اینکه تیمش دو گیم ابتدایی دیدار برابر پیکان را واگذار کرد، یادآور شد: به همین دلیل بازیکنان من در آغاز بازی غافلگیر شدند و در دو گیم متوالی شکست خوردند. البته آنها در گیم‌های سوم و چهارم به مراتب بهتر کار کردند و با نتایج مشابه پیروز شدند اما موضوع اینجا بود که پیکان در این بازی فوق‌العاده کار کرد و به همین دلیل در گیم آخر نتوانستیم کاری که می‌خواستیم را انجام دهیم.

عطایی با بیان اینکه هیچ چیز برای کاله و بازیکنانش تمام شده نیست، تصریح کرد: تمام انرژی خود را برای بازی برگشت می‌گذاریم چون اطمینان دارم که در تهران برنده می‌شویم و کار را به بازی سوم می‌کشیم که در دوباره در آمل برگزار خواهد شد. صد در صد میان دو تیم کاله و پیکان بازی سوم برگزار می‌شود و شک نکنید که ما یکی از فینالیست‌ها خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دور نخست مرحله پلی‌آف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر یکشنبه تیم پیکان در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل با نتیجه 3 بر 2 موفق به شکست کاله این شهر شد. دیدار برگشت دو تیم برای تعیین تیم راه یافته به دیدار نهایی چهارشنبه در خانه والیبال برگزار می‌شود.