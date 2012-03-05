جایزه ملی بهره وری به یک شرکت فناوری اطلاعات رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدلهای تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار براساس تجارب سازمانهای برتر دنیا تدوین شده و از بهترین ساز و کارهایی هستند که رهبران سازمانها در اغلب کشورهای پیشرفته و درحال توسعه برای غلبه بر چالش های مدیریتی و مقایسه وضعیت خود با سازمانهای برتر از آنها استفاده می کنند که از معروف ترین این مدلهای تعالی می توان به جایزه تعالی اروپا و کیفیت کانادا اشاره کرد که براساس این مدلها امروز در دنیا جوایزی در سطوح ملی و بین المللی اعطا شده و سازمانهای برتر معرفی می شوند.

احمد نخجوانی - مدیرعامل شرکت شاتل که موفق به دریافت نشان تقدیر دو ستاره در نهمین جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شده در نشست خبری با اشاره به اهمیت این نشان که براساس استانداردهای مدل تعالی سازمانی EFQM که بنیاد مدیریت کیفیت اروپا آن را بنا نهاده تعریف شده است، اظهار داشت: این مدل را سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با نگاه تعالی سازمانی را به بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت در ایران پیاده سازی کرده است.

وی با بیان اینکه 108 شرکت در این جشنواره حائز دریافت شرایط بودند و 49 شرکت گواهی تعهد به تعالی را گرفتند، ادامه داد: تنها 5 شرکت در کشور حائز شرایط دریافت تندیس شدند. همچنین شرکت شاتل با اولین سال ورود خود به این عرصه موفق شد برای نخستین بار نشان تقدیر دو ستاره را برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کسب کند.

مدیرعامل شاتل با اشاره به انگیزه حرکت این شرکت در مسیر تعالی سازمانی و با تاکید براینکه شاتل بزرگترین مصرف کننده پهنای باند اینترنت کشور بعد از مخابرات و دارای بیشترین تعداد پروانه ISDP از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، خاطرنشان کرد: برای سال آینده این شرکت قصد دارد که نشان تقدیر 4 ستاره EFQM که تاکنون تنها 10 سازمان در ایران موفق به دریافت آن شده اند را کسب کند. همچنین شاتل در جشنواره ملی فاوا که اردیبهشت ماه سال 91 برگزار می شود نیز حضور فعال خواهد داشت.

نخجوانی شمار کاربران اینترنت پرسرعت شاتل را 320 هزار کاربر عنوان کرد و ادامه داد: بدون شک جایزه ملی تعالی سازمانی تاثیر مثبتی در ارائه خدمات این شرکت در سطح استانداردهای جهانی به کاربران اینترنت سراسر کشور خواهد داشت.