بارش برف در کرمانشاه به 17 سانتی متر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با بارش خوب برف در استان کرمانشاه که از چند روز گذشته آغاز شده است، شادی دوباره به فضا و طبیعت کرمانشاه بازگشت.

علیرغم تاخیر در بارش برف در زمستان امسال، شاهد بودیم که ظرف چند روز گذشته تاکنون، بارش بسیار خوب برف جانی دوباره به رودخانه ها و زمینهای زراعی استان بخشیده است.

شهرستان های سنقر و پاوه بیشترین استفاده از این نعمت خدادادی را برده اند.

مجتبی میلادی در این باره می گوید: بارشهای امسال تاکنون نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان از رشد 39 درصدی دارد.

سرپرست هواشناسی استان کرمانشاه می افزاید: شهرستان سنقر امسال بیشترین بارشها را نسبت به سایر نقاط استان داشته است.

روز گذشته هم بارش برف، در شهرستان کرمانشاه به بیش از 17 سانتی متر رسید.

این در حالی است که بارش برف در بخش "کیونان" از توابع شهرستان سنقر به 34 سانتی متر می رسد و همچنین این بارشها در شهر "گواور" به بیش از 32 سانتی متر رسیده است.

میلادی می گوید: در این چند روز، بیشترین بارش باران در "گهواره" به مقدار 26 میلی متر گزارش شده است.

از سویی دیگر براساس گفته مسئولان هواشناسی استان کرمانشاه، شب گذشته شهر "هلشی" با 15 درجه زیر صفر سردترین نقطه استان کرمانشاه اعلام شده است.

براساس این گزارش، دمای هوای استان کرمانشاه از فردا روندی افزایشی خواهد داشت.

