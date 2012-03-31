مردان ایران مقابل بلژیک به برتری رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، تیم ملی مردان ایران در آخرین بازی مسابقات جهانی که در دورتموند آلمان برگزار شد با شکست بلژیک در جایگاه سی و سوم جهان ایستاد.

در این بازی نوشاد عالمیان در بازی نخست "سردیک نیوتینک" را با حساب 3 بر صفر از پیش روی برداشت. نوشاد در این بازی با امتیازات 8 ، 7 و 4 برابر حریف خود به پیروزی دست یافت.



در بازی دوم نیما عالمیان به مصاف "لایوریک جان" رفت و موفق شد در گیم های اول و دوم با امتیاز 4 و 9 مقابل حریف خود به برتری برسد اما گیم های بعدی را با نتایج 5 و 9 واگذار کرد . عالمیان در گیم چهارم 4 بر هم از حریف پیش بود ولی گیم را باخت اما در گیم پنجم جبران کرد و با امتیاز 11بر 7 مقابل لایوریک به برتری دست یافت و در نهایت 3 بر 2 پیروز میدان شد.



در بازی سوم افشین نوروزی و "بنجامین روگیرس" به میدان رفتند و نوروزی موفق شد 3 بر یک به برتری دست یابد. نوروزی در این بازی با امتیازات (11 – 9 ) ، ( 11 – 8 ) و ( 11 – 5 ) به پیروزی دست یافت . او گیم سوم را 11 – 9 به حریف خود واگذار کرد تا در نهایت مردان ایران تیم بلژیک را 3 بر صفر شکست دهند.

گفتنی است تیم ملی مردان کشورمان سال 2010 در مسکو روسیه در رده سی و پنجم دنیا ایستاده بود و در این رقابت ها صعودی دوپله ای داشتند.