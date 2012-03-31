به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون تنیس روی میز، بانوان ایران با پیروزی 3 بر صفر مقابل ماکائو نسبت به دوره قبل مسابقات جهانی در مسکو، با پنج پله صعود در مکان 57 جهان ایستادند.

در این بازی محجوبه عمرانی ابتدا موفق شد "چائو این ما" را 3 بر یک شکست دهد. در بازی دوم ندا شهسواری مقابل "چنگ چئونگ" به پیروزی 3 بر صفر دست یافت و در بازی آخر نیز مریم صامت در بازی با "سیو لنگ وونگ" به برتری 3 بر صفر رسید تا در نهایت ایران 3 بر صفر ماکائو را شکست دهد.



تیم ملی بانوان ایران در سال 2010 مسکو رتبه 62 را به خود اختصاص داده بود و در رقابت های دورتموند آلمان با پنج پله صعود در جایگاه 57 ایستاد.



