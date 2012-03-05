مخالف تجزیه هرمزگان هستم/ اتاق فکر نخبگان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور آرامی صبح دوشنبه در نشست مطبوعاتی که پس از اعلام رسمی آرای انتخابات برگزار شد، در پاسخ به سئوال مهر در خصوص نظر شما در مورد تجزیه استان هرمزگان و الحاق برخی از شهرستانها به استانهای همجوار اظهارداشت: به هیچ وجه با تجزیه استان هرمزگان موافق نیستم و با هرگونه تغییری که هویت و فرهنگ استان را به خطر بیندازد مخالف هستم.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر مهر در مورد الحاق مناطق ویژه اقتصادی شهید رجایی و منطقه ویژه صنایع و معدنی خلیج فارس به منطقه آزاد قشم بیان داشت: این لایحه ضرورتی برای الحاق این مناطق به منطقه آزاد ندارد و در مجلس پیگیر این طرح خواهم بود، باید کارکارشناسی بیشتری صورت بگیرد.

وی عنوان کرد: مردم هرمزگان باید از وجود صنایع و بنادر لذت ببرند و در رفاه و آسایش باشند نه اینکه مشکلات این صنایع مردم را آزرده خاطر کند.

آرامی در پاسخ به سئوالی افزود: سه کمیسیون امنیت ملی و شوراها، اجتماعی و تلفیق را مدنظر دارم و علاقه دارم در فعالیت نمایندگی خود در یکی از این کمیسیونها ادامه دهم.

نماینده منتخب مردم در مجلس نهم وفاق، همدلی و همگرایی میان نمایندگان مردم در مجلس، مسئولان استانی و نخبگان را در راستای رتقای هرمزگان مهم دانست و تصریح کرد: یکی از دیدگاه های بیان شده بنده در تبلیغات انتخاباتی وفاق، همدلی و همیاری بود. زیرا لازمه توسعه و پیشرفت استان نیاز به کار تیمی، همدلی و وفاق است.

وی اضافه کرد: واگرایی در هر جایی نتیجه خوبی ندارد، وجود دیدگاه های مختلف سیاسی مشکلی ندارد اما برای منافع مملکت و استان نیاز به اتفاق نظر ،همگرایی، همدلی و هدف مشترک نیاز داریم که به عنوان یک نماینده سع خواهم کرد این وفاق و همدلی میان نمایندگان را با هر دیدگاه سیاسی ایجاد کنم.

تشکیل اتاق فکر با حضور نخبگان و مدیران استانی

آرامی با بیان اینکه استان هرمزگان نیازمند وجود یک اتاق فکر با حضور نخبگان است، اظهارداشت: با وجود 60 هزار دانشجو و بیش از 700 عضو هیئت علمی در استان و نخبگان مطرح بومی ضرورت تشکیل اتاق فکر در راستای منافع ملی با ارتقای سطح شاخصهای مهم توسعه و اقتصادی احساس می شود.

آسیب شناسی نمایندگان؛ مردم در مجلس نهم به دنبال تفکرات نو هستند

نماینده منتخب مردم در مجلس نهم افزود: مردم زمانیکه به دنبال تغییر هستند نشان می دهد که نارضایتی هایی از عملکرد نمایندگان وجود دارد از این رو در انتخاب نمایندگان مجلس نهم شاهد حضور نفرات جدید با تفکرات مختلف هستیم.

وی اظهارداشت: از پنج نماینده انتخاب شده در هرمزگان برای مجلس نهم سه نماینده جوان و جدید با تفکرات نو قرار گرفته اند و امیدوارم به عنوان نماینده این مردم بتوانم در انتقال مشکلات و رفع موانع قانونی و اجرای قوانین ابتر مانده موفق عمل کنم.

اصولگرای مستقل هستم

منصور آرامی در ادامه نشست مطبوعاتی خود را اصولگرای مستقل عنوان کرد و افزود: به عنوان یک اصولگرای مستقل وارد عرصه انتخابات شدم و جبهه متحد هم در این راستا بنده را حمایت کرد و مطمئن باشید در تفکرات و رای ها استقلال کامل خواهم داشت و برای مافع مردم و کمبودهای استان به هیچ وجه حاضر نیستم با کسی معامله و کوتاه بیاییم.

آرامی تصریح کرد: اعتقاد دارم هرمزگان نیاز به انسجام و وفاق و همدلی دارد و با تفرق و اختلاف سلیقه که خودش را در تصمیم گیریها لحاظ شود و انرژی مدیران و مردم را بگیرد مخالف هستم.

وی افزود: اعمال سلیقه های شخصی و تفرقه موجب اتلاف زمان خواهد شد و نتیجه آن کم کاری و ضعف اجرایی مدیران خواهد شد، این امر جز درجا زدن استان حاصلی ندارد.

تجارت محور توسعه و پیشرفت استان

نماینده منتخب مردم در مجلس نهم اضافه کرد: محور تجارت که در اسناد مختلف استان لحاظ شده می تواند مسیر توسعه و پیشرفت استان باشد، تجارت به عنوان محور توسعه می تواند در رفع بیکاری و ایجاد توسعه پایدار موثر باشد.