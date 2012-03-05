آیت اللهی و شجاعی نواب رئیس شدند/ رئیس سازمان لیگ رای نیاورد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی بعد از انتخاب علی کفاشیان به عنوان ریئس فدراسیون فوتبال، رای گیری در خصوص نایب رئیسان اول، دوم و سوم برگزار شد که 73 عضو مجمع به هادی آیت اللهی به عنوان نایب رئیس اول 60 رای و به فریده شجاعی به عنوان نایب رئیس سوم و رئیس کمیته بانوان 65 رای دادند.

بهروز منتقمی نیز که برای نایب رئیسی دوم و رئیس سازمان لیگ برتر به مجمع پیشنهاد داده شده بود 31 رای کسب کرد تا نتواند نظر مثبت مجمع برای حضور در فدراسیون فوتبال را جلب کند.

علی کفاشیان باید فرد جدیدی را برای نشستن روی صندلی ریاست سازمان لیگ به عنوان نایب رئیس دوم به مجمع معرفی کند که این اتفاق در ماه های آینده رخ خواهد داد.