  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۱

انتخابات مجمع فدراسیون فوتبال/

آیت اللهی و شجاعی نواب رئیس شدند/ رئیس سازمان لیگ رای نیاورد

آیت اللهی و شجاعی نواب رئیس شدند/ رئیس سازمان لیگ رای نیاورد

پس از ابقای علی کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال، اعضای حاضر در مجمع به دور نایب رئیس وی رای مثبت دادند و بهروز منتقمی که برای ریاست سازمان لیگ برتر کاندیدا شده بود، رای نیاورد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی بعد از انتخاب علی کفاشیان به عنوان ریئس فدراسیون فوتبال، رای گیری در خصوص نایب رئیسان اول، دوم و سوم  برگزار شد که 73 عضو مجمع به هادی آیت اللهی به عنوان نایب رئیس اول 60 رای و به فریده شجاعی به عنوان نایب رئیس سوم و رئیس کمیته بانوان 65 رای دادند.

بهروز منتقمی نیز که برای نایب رئیسی دوم و رئیس سازمان لیگ برتر به مجمع پیشنهاد داده شده بود 31 رای کسب کرد تا نتواند نظر مثبت مجمع برای حضور در فدراسیون فوتبال را جلب کند.

علی کفاشیان باید فرد جدیدی را برای نشستن روی صندلی ریاست سازمان لیگ به عنوان نایب رئیس دوم به مجمع معرفی کند که این اتفاق در ماه های آینده رخ خواهد داد.

کد مطلب 1552056

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها