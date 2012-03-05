به گزارش خبرنگار مهر، حسین پلارک در همایش سراسری ستاد بازسازی عتبات عالیات که صبح دوشنبه برگزار شد افزود: ستاد برنامه های ویژه ای در خصوص ترمیم و بازسازی حرم، صحن، سنگ، گنبد و ... عتبات عالیات در شهرهای مختلف عراق دارد که برای هر کدام از آنها طرح های زیادی ارائه شده است.

وی از نظام مند شدن موضوع جمع آوری نذورات مردم در مباحث مالی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه مردم دغدغه زیادی در این خصوص دارند به همین دلیل قرار است از سال آینده جمع آوری نذورات مردم شفاف سازی و در یک سیستم مالی نظام مند جمع بندی شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در خصوص برنامه های این ستاد گفت: تا پایان نیمه اول سال 91 برنامه های ستاد وارد فاز جدیدی می شود که توسعه عظیم حرم حضرت امیر المومنین که مربوط به صحن حضرت زهرا می شود یکی از آنهاست.

به گفته وی، طراحی و توسعه صحن حضرت زهرا 4 ماه است که آغاز شده و در یک برنامه پنجساله به اتمام خواهد رسید. همچنین تا پایان سال 92 یعنی طی دو سال آینده اسکلت این طرح به پایان می رسد.

وی در مورد دو طبقه کردن بین الحرمین گفت: در این خصوص در آستانه انعقاد قرارداد هستیم که به زودی وارد فاز عملیاتی خواهیم شد.

پلارک در مورد توسعه حرم امامین جوادین در کاظمین گفت: با توجه به تعداد زیاد زائران قصد داریم با دو طبقه کردن صحن حرم و همچنین افزودن یک صحن به حرم فضای کافی برای زیارت زائران در اختیار آنها قرار دهیم.

پلارک تاکید کرد: عملیات طراحی و مشاوره این طرح به اتمام رسیده و به زودی آماده مرحله اجرا می شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با اشاره به اینکه ساخت ضریح امام حسین به اتمام رسیده است، گفت: احداث ضریح به پایان رسیده و هم اکنون در حال رفع ریزه کاری های آن هستیم به طوری که این ضریح آماده انتقال است و به زودی به عراق منتقل می شود.

پلارک افزود: برای برنامه های سه سال آینده که در کاظمین و شهرهای دیگر در دست اقدام داریم 1500 میلیارد تومان در نظر گرفته ایم که برای اتمام پروژه ها هزینه خواهد شد.

وی گفت: در سال 90 نیز 85 میلیارد تومان بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و آماده جذب مشارکت بیشتری نیز از سوی مردم هستیم.

وی به ساخت زائرسرای سید الشهدا در کربلا با ظرفیت 80 اتاق اقامتی اشاره کرد و گفت: این زائرسرا از یک ماه پیش آماده افتتاح بوده اما به دلیل مشکلات عراقی ها در فروردین ماه سال آینده رسما افتتاح خواهد شد.



پلارک ظرفیت این زائرسرا را 6 هزار نفر عنوان کرد و گفت: در داخل این زائرسرا درمانگاه و 400 سرویس بهداشتی نیز وجود دارد.

وی از احداث یک بیمارستان 120 تختخوابی فوق تخصصی در کربلا خبر داد و گفت: پزشکان متخصص از ایران هر 15 روز یکبار به کربلا اعزام می شوند و این بیمارستان سال آینده به بهره برداری می رسد.