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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۹

بهترین کتاب‌ داستانی کودک در یک دهه گذشته انگلیس معرفی شد

بهترین کتاب‌ داستانی کودک در یک دهه گذشته انگلیس معرفی شد

«گرگ» به عنوان بهترین کتاب‌ داستانی کودک در یک دهه گذشته انگلیس معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، کتاب برتر داستانی یک دهه گذشته برای کودکان در انگلیس معرفی شد.

10 کتاب داستانی پرفروش شامل هری پاتر نوشته جی کی رولینگ، «دستور ققنوس» و آثار نویسندگان دیگری همچون آنتونی هوروویتز، ژاکلین ویلسون، فرانسسکا سیمون، جان گریشام و چارلی هیگسون در این رقابت تنگاتنگ شرکت داشتند.

با این حال بیش از 15 هزار کودکان بریتانیایی که به طور آنلاین رای می‌دادند، "دفتر خاطرات ویمپی کید" نوشته جف کنی را به عنوان بهترین اثر کودکانه یک دهه گذشته انتخاب کردند.

این داستان مصور زندگی «گرگ» قهرمان داستان را که با بازی‌های رایانه‌ای عجین شده و همچنین ماجراهای وی در مدرسه و با دوستانش را با نثری شیرین روایت می‌کند.

این انتخاب بسیاری از ناشران را بهت‌زده کرد زیرا آنان انتظار داشتند هری پاتر این افتخار را نصیب خود کند.

جف کنی خود در این‌باره اعتراف کرد؛ از بردن این جایزه حیرت‌زده شده است.

وی ادامه داد: به هیچ عنوان انتظار نداشتم کتابم شانسی برای کسب این عنوان را داشته باشد. من از تمام طرفداران ویمپی کید در بریتانیا تشکر می‌کنم و از همگی آنان برای حمایت از اثرم سپاسگزارم.

کد مطلب 1552058

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