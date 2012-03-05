صبای قم با شکست برابر صدرنشین به رده هفتم سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تنها یک هفته به پایان سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور باقی مانده است، شامگاه یکشنبه چهاردهم اسفند ماه دیدارهای هفته بیست و پنجم و ما قبل پایانی به انجام رسید.



در مهمترین بازی هفته بیست و پنجم مسابقات این فصل لیگ برتر فوتسال کشور، دو تیم همیشه مدعی فوتسال که نمایندگانی از قم و قرچک هستند به مصاف یکدیگر رفتند اما با وجود برتری منصوری برابر صبای قم تکلیف قهرمان به هفته پایانی کشیده شد.



بر اساس برنامه کمیته فوتسال فدرا‌سیون فوتبال، شامگاه یکشنبه دیدارهای هفته دوازدهم از دور برگشت این دوره از رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور به انجام رسید و 14 تیم لیگ برتری در هفت مسابقه همزمان در شهرهای مختلف کشورمان با یکدیگر به رقابت پرداختند که با تداوم رقابت منصوری قرچک و صنایع گیتی پسند اصفهان برای کسب عنوان قهرمانی همراه بود.



اولین شکست سه بر صفر صبا در لیگ سیزدهم



در این بین مهم‌ترین بازی هفته بین تیم‌های فوتسال منصوری قرچک و صبای قم برگزار شد که اصفهانی ها بیش از همه به این بازی نگاه داشتند تا شاید فوتسالیست های صبای قم همچون بازی رفت تیم منصوری قرچک را متوقف کنند و حکم به صدرنشینی تیم صنایع گیتی پسند اصفهان بدهند اما این اتفاق رخ نداد و تیم کم توان و کم انگیزه صبای قم نتوانست مقابل مدعی قهرمانی یعنی منصوری توان بیاورد و در پایان 40 دقیقه رقابت نزدیک دو تیم، این بازی با برتری سه بر صفر به سود تیم فوتسال شهید منصوری قرچک به پایان رسید تا قرچکی ها به دومین قهرمانی متوالی خود نزدیک تر شود.



دیدار تیم های فوتسال شهید منصوری قرچک و صبای قم از هفته بیست و پنجم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در حضور تماشاگران پر تعداد تیم منصوری قرچک در سالن هفتم تیر این شهر برگزار شد که در پایان میزبان با گل های مجید تیکدری نژاد و مرتضی عظیمایی که دو بار گلزنی کرد، به برتری سه بر صفر دست پیدا کرد.



تداوم تقابل منصوری و گیتی پسند برای قهرمانی در جام سیزدهم



این دیدار در حالی برگزار شد که تیم فوتسال شهید منصوری قرچک هم اکنون با کسب 62 امتیاز و تفاضل گل به اضافه 54 در صدر جدول رده بندی قرار گرفت ولی تیم فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان با کسب 62 امتیاز و تفاضل گل به اضافه 50 در مکان دوم ایستاده است.



فولاد ماهان سپاهان اصفهان در حال حاضر تیم سوم جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور محسوب می‌شود در حالی که اصفهانی‌ها هم‌اکنون در فاصله هشت امتیازی تیم های شهید منصوری قرچک و گیتی پسند در مکان سوم جدول رده‌بندی ایستاده‌اند.



سقوط یک پله ای صبا در جدول رده بندی لیگ برتر



این در حالی است که تیم فوتسال صبای قم با 26 امتیاز کمتر نسبت به تیم های اول و دوم جدول رده بندی لیگ برتر هم‌اکنون تیم 36 امتیازی جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور محسوب می‌شود و جایگاه هفتم جدول رده‌بندی را در اختیار دارد، نکته جالب توجه این است که صبای قم بعد از 25 هفته به مکان هفتم جدول رده بندی لیگ برتر سوقط کرد.



در حال حاضر صبای قم با کسب 11 پیروزی، سه تساوی و 11 باخت، با 75 گل زده، 77 گل خورده و تفاضل گل منفی دو، با 36 امتیاز رتبه هفتم جدول رده‌بندی لیگ برتر را بعد از تیم‌های شهید منصوری قرچک، صنایع گیتی پسند اصفهان، فولاد ماهان سپاهان اصفهان، حفاری اهواز، گسترش ‌فولاد تبریز و فیروز صفه اصفهان در اختیار دارد.

