600 هزار اصله نهال در استان سمنان توزیع خواهد شد

سید حسن میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه، 600 هزار اصله نهال در سطح استان سمنان توزیع خواهد شد، افزود: در هفته منابع طبیعی، 12 پروژه منابع طبیعی افتتاح می شود و این پروژه ها در بخشهای مختلف با هزینه 11 میلیارد و 720 میلیون ریال اجرا شده است.

وی ضمن تاکید بر تاثیر فراوان توسعه فضای سبز در زندگی بشر، اظهار داشت: چنانکه گذشتگان درختان را برای ما حفظ و نگهداری نموده‌اند ، ما نیز مکلفیم در حفظ آن بکوشیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، کاشتن درخت و ایجاد فضای سبز را از وظایف اسلامی و اجتماعی مسلمانان دانست و گفت: تبیین مبانی اصیل اسلامی آن برای مردم از جمله وظایف مبلغین دینی و مسئولان مربوطه ، می‌باشد و در این مسیر روحانیون موظف‌اند از منظر دین مبین اسلام به تبیین اهمیت درخت و درختکاری و لزوم حفاظت از آن بپردازند.

میرعماد، توزیع نهال در مصلی های نماز جمعه سراسر استان، برگزاری همایشی با عنوان منابع طبیعی؛ جهاد اقتصادی، دیدار با خانواده های معظم شهدا و کشت نهال به یاد شهدا، دعوت از پروفسور کردوانی چهره ماندگار کشور، حضور کارشناسان منابع طبیعی، به صدا در آمدن زنگ طبیعت و قرائت پیام سبز در مدارس استان را از مهمترین برنامه های هفته منابع طبیعی برشمرد.

پانزدهم تا بیست و یکم اسفندماه به عنوان هفته منابع طبیعی نامگذاری شده است و شعار این هفته "منابع طبیعی - پشتوانه جهاد اقتصادی" است.

