یک تومور بدخیم دیگر از بدنم خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "هوگو چاوز" در اولین حضور تلویزیونی خود پس از 9 روز گفت که تومور خارج شده همانند اولین توموری است که هشت ماه قبل از بدنش خارج شده بود و نشانه‌هایی از بدخیم بودن دارد.

البته وی اشاره کرد که تومور به طور کامل از بدنش خارج شده و افزود: تومور به سایر اعضای بدنم صدمه‌ای وارد نکرده و خوشحالم که پزشکان زود متوجه آن شده‌اند و درمان را فوراً آغاز کردند.

وی همچنین گفت که چندین هفته زمان لازم است تا بهبودی نسبی حاصل کند و سپس پرتو درمانی آغاز می‌شود.

تصور برگزاری انتخاباتی بدون چاوز بسیار مشکل است. سیاستمداری در نقاشی های دیواری و تابلوهای تبلیغاتی گرفته تا امواج رادیو و تلویزیون ظاهر می شود و سخنرانی های آتشینی برای مردم ایراد می کند.

بیماری چاوز پرسشهای زیادی را درباره آینده دولت ونزوئلا و نیز سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 این کشور به وجود آورده است. اگر مشکلاتی که برای سلامتی چاوز به وجود آمده است وی را مجبور به عقب نشینی از انتخابات هفتم اکتبر سال جاری میلادی کند ویا به هر دلیل دیگری نتواند در این انتخابات شرکت کند جنبش سیاسی وی دچار یک بحران خواهد شد.



البته این اتفاق فرصتی مناسب برای رقبای به حاشیه رانده شده او به وجود خواهد آورد، که در برابر نامزدی به غیر از نام هوگو چاوز رقابت خواهند کرد.

