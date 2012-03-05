کارگاه آموزش تکنیک های عروسک سازی در مریوان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر از صبح امروز دوشبنه کارگاه آموزشی عروسک سازی در مریوان آغاز به کار کرد که در این کارگاه آموزشی سه روزه 15 نفر از علاقمندان زیر نظر مربیان مجرب دوره آموزشی کوتاه مدت عروسک سازی را طی می کنند.

این کارگاه آموزشی به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مریوان به صورت علمی برگزار می شود.

مدرس این کارگاه، بنفشه بدیعی از دانش آموختگان رشته طراحی و ساخت عروسک است که طی سه روز تجربیات خود را در اختیار علاقمندان به این رشته قرار می دهد.

قرار است بعد از برگزاری این کارگاه آموزشی سه روزه از افراد حاضر در آن آزمون عملی گرفته شود و به افرادی که در این آزمون قبول شوند نیز گواهی ارائه می شود.