صبای قم در دیداری خانگی شیرین داروی شیراز را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور که آخرین هفته بازی های مرحله گروهی رقابت های این فصل نیز محسوب می شود، با شرکت تیم های مدعی در گروه های دو گانه در حالی برگزار شد که صبای قم در دیداری خانگی از این هفته، موفق به شکست تیم نوجوانان شیرین داروی شیراز شد.



دیدار حساس صبای قم و شیرین داروی شیراز امروز در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد و در پایان این شاگردان غلامرضا کاظمی بودند که توانستند در پایان ۹۰ دقیقه رقابت با حریف سرسخت خود، چهار بر سه به پیروزی برسند.



آخرین بازی صبا در لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور



در راه کسب برتری در این دیدار حساس خانگی، بازیکنان صبای قم با انگیزه زیاد، اشتیاق و علاقمندی فراوان به موفقیت تیم خود فشار زیادی را تحمل کردند و در این دیدار بازی بسیار روان و خوبی را به نمایش گذاشتند تا برابر شیرین داروی شیراز پیروز شوند.



صبایی ها که قصد داشتند پایان خوب و موفقی در مرحله گروهی مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور داشته باشند، در این دیدار کاملا بر جریان بازی مسلط بودند و در نهایت موفق شدند شیرین داروی شیراز را شکست داده و پیروزی دیگری را در لیگ برتر این فصل کسب کنند.



این سومین سال حضور تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور است و این حضور در حالی صورت می گیرد که صبای قم در دو دوره گذشته این رقابت ها تا آستانه صعود به مرحله نهایی نیز پیش رفت اما در پایان تنها موفق به حفظ سهمیه قم در لیگ برتر شد.



حفظ سهمیه قم در لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور



از همین تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در این سال ها بازیکنان بسیار خوبی به تیم های رده های سنی جوانان و امید صبای قم و همچنین نماینده فوتبال قم در مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور یعنی تیم صبای نوین معرفی شده اند.



صبایی ها در این فصل مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور نیز با اینکه موفق به کسب جواز صعود به مرحله نیمه نهایی و جمع چهار تیم برتر این رقابت ها نشدند اما در نهایت سهمیه فوتبال قم در لیگ برتر نوجوانان باشگاه های کشور را حفظ کردند.



در راه حضور در لیگ برتر نوجوانان باشگاه های کشور، نفراتی که امسال در ترکیب تیم فوتبال نوجوانان صبای قم حضور دارند، بازیکنانی هستند که از مدرسه فوتبال صبا گزینش شده اند و صبا با ترکیب جدید به دنبال حضور موفقی در رقابت های لیگ برتر است.



گفتنی است: باشگاه صبای قم علاوه بر تیم نوجوانان در لیگ برتر رده سنی امید باشگاه های کشور نیز دارای یک نماینده است.

