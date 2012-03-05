سند کاهش فقر در قزوین تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت صفری ظهر دوشنبه در دیدار با حمیدرضا فراست طلب مدیرکل زندانهای قزوین که در محل اداره زندانها برگزار شد اظهارداشت: سند کاهش فقراستان به منظور رفع محرومیت و فقر با رویکرد سلامت و توانمند سازی خانواده های محروم نسبت به ارتقاء سطح زندگی، تامین خود اتکایی، تقویت و رشد ایمانی نیازمندان تدوین شده و در حال اجرا است.



وی به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با فقر و حمایت از مستضعفین به عنوان مهمترین هدف انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: در اجرای این طرح بزرگ وضعیت معیشتی نیازمندان و زمینه های کسب درآمد مناسب، سطح رفاهی و برخورداری آنها از نظر کمی کیفی و امکانات بهداشتی مدنظر قرارداشته و با ایجاد احساس منزلت اجتماعی همراه خواهد بود.



صفری یادآورشد: به منظور استفاده از تمامی ظرفیت های استانی و منطقه ای، مدیریت یکپارچه ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان، ایجاد هماهنگی و جلوگیری از هم پوشانی و هدر رفتن امکانات و سرمایه ها، سند کاهش فقر استان هم سو با سند ملی کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه ها تهیه و به تصویب کار گروه اجتماعی استانداری رسیده است.



وی به همکاری بین بخشی دستگاهها و سازمانهای ذیربط اشاره کرد و گفت: با هم افزایی امکانات و منابع و تشریک مساعی بین بخشی، در توسعه یافتگی اجتماعی و اقتصادی قشرآسیب دیده جامعه قدم برداشته و امیدواریم تا حد امکان بتوانیم در راستای ارائه خدمات یکپارچه به نیازمندان در جهت کاهش فقر تلاش کنیم.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین دربخش دیگر سخنان خود به همکاری های مشترک با اداره کل زندانها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تعداد 817 نفراز خانواده زندانیان استان تحت پوشش خدمات مستمری بگیران کمیته امداد قرار دارند.



وی تصریح کرد: امسال 95 هزار نفر تحت پوشش حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قرار گرفته اند و از این تعداد 45 هزار نفر آنها خانواده های آسیب دیده و یا در معرض آسیب هستند.



صفری عنوان کرد: 14 هزار و 500 نفر از زنان سرپرست خانوار نیز تحت پوشش حمایت های این نهاد انقلابی قرار دارند و خدمات ویژه دریافت می کنند.



وی درزمینه حوزه های توانمند سازی مددجویان تحت پوشش یادآورشد: 13 هزار طرح شغلی به اجرا در آمده و زندانیان آزاد شده نیز از این خدمات بهره مند شده اند.



صفری اظهارداشت: نگاه ویژه اداره کل زندانهای استان در بخش همکاری و تعامل با ارگانها به ویژه کمیته امداد امام سبب شده تا نظام جامع خدمات رسانی و سامان دهی امور نیازمندان با رویکرد توانمند سازی آنان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.



مدیرکل کمیته امدادامام خمینی (ره) استان بیان کرد: همه فعالیتها و اقدامات اصلاحی و تربیتی زندان منطبق با ویژگی های نظام ولایی بوده و بر پایه حفظ و ارتقاء عزت و کرامت انسانی آسیب دیدگان استواراست.



درادامه مدیرکل زندانهای قزوین عنوان کرد: این تفاهم نامه به منظور همکاری های دو جانبه بین کمیته امداد و اداره کل زندانها با هدف تمرکز بر محورهای رفع فقر منعقد شده است.



حمید رضا فراست طلب افزود: ارائه خدمات درمانی، اشتغال پایدار، ایجاد روحیه خود باوری، فراهم آوردن زمینه های اصلاح و بهبود روش های ارائه خدمات به نیازمندان، ایجاد زمینه به روز توانی های خانواده های تحت حمایت در جهت توانمند سازی آنان و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی ناشی از فقر در رأس برنامه های این سند قرار دارد.



مدیرکل زندانهای قزوین تصریح کرد: معرفی زندانیان نیازمند به کمیته امداد امام خمینی (ره) برای اخذ وام محکومین، تحت حمایت قرار دادن خانواده های زندانیان، واگذاری خدمات قابل برون سپاری سازمانی به مددجویان در راستای اشتغال زایی، شناسایی خانواده های زندانی که به اشتغال نیازمند هستند و اعلام وضعیت مددجویان زندانی تحت پوشش کمیته امداد از همکاری های مشترک دو نهاد خواهد بود و به طور جدی و با نظارت های مستقیم اجرا خواهد شد.



فراست طلب در پایان ابراز امیدواری کرد با ارائه خدمات حمایتی، معیشتی و فرهنگی بتوان موجب افزایش امید به زندگی و کاهش احساس فقر در خانواده های آسیب دیده شد.