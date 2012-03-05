استفاده رستورانهای بین راهی از مواد غذایی در شرایط غیر بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم ندافی با اشاره به فرا رسیدن ایام نوروز اظهار داشت: در این زمینه ۴ هزار بازرس بهداشتی در قالب ۱۱۰۰ اکیپ اعزامی، از اماکن توزیع مواد غذایی و مراکز بین راهی و همچنین بر امور مربوط به بهداشت رستوران ها، هتل ها، پارک ها، سرویس های بهداشتی و اماکن دیگر نظارت می کنند.

وی با بیان این که این نظارت ها در پوشش بسیج سلامت نوروزی از اول اسفند آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ادامه خواهد داشت، ‌گفت: مردم و مسافران در ایام نوروز دقت کنند که از اماکن بین راهی که دارای مجوز و کارت بهداشت هستند و باید به رویت و مشاهده مردم نیز قرار گرفته باشد استفاده کنند.

ندافی تصریح کرد: مسافران باید از محصولات فله‌ای به خصوص آبمیوه‌ها و آب آشامیدنی استفاده نکنند و حتی‌المقدور در مسافرت از آب داخل بطری سالم و بهداشتی استفاده شود.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: مردم می توانند موارد عدم رعایت مسائل بهداشتی را با شماره ۰۹۶۷۸ به وزارت بهداشت اطلاع دهند تا رسیدگیهای لازم صورت گیرد.