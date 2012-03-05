  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

یک مدیر بهداشتی عنوان کرد؛

استفاده رستورانهای بین راهی از مواد غذایی در شرایط غیر بهداشتی

استفاده رستورانهای بین راهی از مواد غذایی در شرایط غیر بهداشتی

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: عمده‌ترین مشکل اماکن و رستورانهای بین راهی استفاده از مواد غذایی در شرایط غیربهداشتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم ندافی با اشاره به فرا رسیدن ایام نوروز اظهار داشت: در این زمینه ۴ هزار بازرس بهداشتی در قالب ۱۱۰۰ اکیپ اعزامی، از اماکن توزیع مواد غذایی و مراکز بین راهی و همچنین بر امور مربوط به بهداشت رستوران ها، هتل ها، پارک ها، سرویس های بهداشتی و اماکن دیگر نظارت می کنند.

وی با بیان این که این نظارت ها در پوشش بسیج سلامت نوروزی از اول اسفند آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ادامه خواهد داشت، ‌گفت: مردم و مسافران در ایام نوروز دقت کنند که از اماکن بین راهی که دارای مجوز و کارت بهداشت هستند و باید به رویت و مشاهده مردم نیز قرار گرفته باشد استفاده کنند.

ندافی تصریح کرد: مسافران باید از محصولات فله‌ای به خصوص آبمیوه‌ها و آب آشامیدنی استفاده نکنند و حتی‌المقدور در مسافرت از آب داخل بطری سالم و بهداشتی استفاده شود.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: مردم می توانند موارد عدم رعایت مسائل بهداشتی را با شماره ۰۹۶۷۸ به وزارت بهداشت اطلاع دهند تا رسیدگیهای لازم صورت گیرد.

کد مطلب 1552068

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها