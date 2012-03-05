اعضای هفت نفره شورای حمایت معرفی شدند

محمد دشتگلی درباره اعضای تشکیل دهنده شورای حمایت از تولید آثار هنری به خبرنگار مهر گفت: در شورای حمایت از تولید آثار هنری معاون هنری، مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی و مدیرکل هنرهای نمایشی میتوانند به عنوان سه شخصیت حقوقی حضور داشته یا نمایندگان خود را به شورا معرفی کنند. آقای سیدصادق موسوی به عنوان نماینده تامالاختیار معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این شورا حضور دارد.
وی ادامه داد: بنده به عنوان سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی و سخنگوی شورا و آقای مهدی خاتمی به عنوان مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی از اعضای این شورا هستیم. همچنین حجتالاسلام سیفجمالی به عنوان مشاور راهبری معاون هنری، آقایان سیدعباس عظیمی به عنوان مشاور اجرایی معاون هنری، محمود فرهنگ و محمود سالاری دیگر اعضای شورای حمایت از تولید آثار هنری هستند.
سخنگوی شورای حمایت درباره ریاست این شورا گفت: آقای سیدصادق موسوی به عنوان نماینده تامالاختیار معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ریاست شورای حمایت از تولید آثار هنری را بر عهده دارد.
دشتگلی درباره نحوه برگزاری جلسات شورای حمایت یادآور شد: این شورا هر هفته روزهای دوشنبه جلسات خود را برگزار میکند که بنا به ضرورت این جلسات میتواند دو یا سه روز در هفته باشد.
سرپرست ادارهکل هنرهای نمایشی درباره نحوه شکلگیری و انتخاب اعضای شورا گفت: شورای مذکور یکی از طرح هایی بوده که معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رشد و ارتقای تئاتر در سال 89 طی یک شیوهنامه به مراکز خود ابلاغ کرده است.
شورای حمایت از تولید آثار هنری متشکل از هفت نفر است که در این بین سیدصادق موسوی، محمود فرهنگ و محمد دشتگلی از جمله اعضای این شورا هستند.
محمد دشتگلی درباره اعضای تشکیل دهنده شورای حمایت از تولید آثار هنری به خبرنگار مهر گفت: در شورای حمایت از تولید آثار هنری معاون هنری، مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی و مدیرکل هنرهای نمایشی میتوانند به عنوان سه شخصیت حقوقی حضور داشته یا نمایندگان خود را به شورا معرفی کنند. آقای سیدصادق موسوی به عنوان نماینده تامالاختیار معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این شورا حضور دارد.
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