جشنواره ادبی باس در انگلیس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، نویسندگان و عاشقان کتاب در «جشنواره ادبیات باس» در بریتانیا گرد هم آمدند.

این گردهمایی ادبی یکی از مهم‌ترین فستیوال‌ها از زمان تاسیس آن در سال 1995 بوده و اکنون به یکی از مناسبت‌های مهم در تقویم انگلیسی‌ها بدل شده است.

جشنواره مذکور در تاریخ 17 ساله خود میزبان برندگان متعدد جوایز نوبل و «جایزه کتاب» همچون دوریس لسینگ، مارگارت آتوود، کازو ایشیگورو، هیلاری مانتل و همچنین هوارد یاکبسون بوده است.

همچنین متفکران سیاسی مانند تونی بن، طریق علی، آنا پولیتکوفسکایا و اریک هوبسباوم در این مناسبت ادبی شرکت کرده‌اند.

از دیگر حاضران جشنواره باس می‌توان به شاعرانی چون آندرو موشن، کلرول آن دوفی، وندی کوپ و سیمون آرمیتاج و همچنین طنزپردازانی مانند گاریسون کیلور، تری پراتچت و استیو بل اشاره کرد.

انتظار می‌رود این فستیوال امسال بسیار باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود.