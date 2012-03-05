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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۳

جشنواره ادبی باس در انگلیس آغاز شد

جشنواره ادبی باس در انگلیس آغاز شد

جشنواره ادبیات باس، صبح امروز در انگلستان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، نویسندگان و عاشقان کتاب در «جشنواره ادبیات باس» در بریتانیا گرد هم آمدند.

این گردهمایی ادبی یکی از مهم‌ترین فستیوال‌ها از زمان تاسیس آن در سال 1995 بوده و اکنون به یکی از مناسبت‌های مهم در تقویم انگلیسی‌ها بدل شده است.

جشنواره مذکور در تاریخ 17 ساله خود میزبان برندگان متعدد جوایز نوبل و «جایزه کتاب» همچون دوریس لسینگ، مارگارت آتوود، کازو ایشیگورو، هیلاری مانتل و همچنین هوارد یاکبسون بوده است.

همچنین متفکران سیاسی مانند تونی بن، طریق علی، آنا پولیتکوفسکایا و اریک هوبسباوم در این مناسبت ادبی شرکت کرده‌اند.

از دیگر حاضران جشنواره باس می‌توان به شاعرانی چون آندرو موشن، کلرول آن دوفی، وندی کوپ و سیمون آرمیتاج و همچنین طنزپردازانی مانند گاریسون کیلور، تری پراتچت و استیو بل اشاره کرد.

انتظار می‌رود این فستیوال امسال بسیار باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود.

کد مطلب 1552074

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