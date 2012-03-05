تعلیق 59 دفتر خدمات مسافرت هوایی متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین اکبری اظهارداشت: کمیته فنی سازمان هواپیمایی کشوری با فرارسیدن ایام تعطیلات نوروزی و پیک مسافرت ها، تدابیر لازم جهت بازرسی و بازدید از تمامی دفاتر خدمات مسافرت هوایی در سراسر کشور به ویژه در تهران را در دستور کار قرار داده است.

وی تصریح کرد: کمیته فنی سازمان هواپیمایی کشوری، بازرسی و بازدید از دفاتر خدمات مسافرت هوایی را با جدیت تا پایان فروردین ماه سال آینده ادامه می دهد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف آئین نامه ای، بدون هیچ گونه چشم پوشی اقدام به برخورد قانونی کرده و نسبت به رفع تعلیق پروانه فعالیت دفاتر تا 3 ماه آینده اقدام نخواهد کرد.

مسول دبیرخانه کمیته فنی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به بازرسی های دوره ای از دفاتر خدمات مسافرت هوایی در سراسر کشور که از 15 بهمن سال ماه جاری آغاز شده است، اظهارداشت: به دنبال تشدید برخورد با متخلفان در ایام پیک مسافرت ها، تاکنون تعداد 59 دفتر خدمات مسافرت هوایی به دلیل تخطی از آیین نامه ها، فروش غیر مجاز بلیت در خارج از فضای دفاتر به خصوص در فرودگاه مهرآباد، همچنین فروش بلیت بالاتر از قیمت مصوب به حالت تعلیق درآمده اند.

اکبری با بیان این مطلب که تعداد تیمهای بازرسی در سال جاری به 3 برابر افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: تاکنون به 88دفتر خدمات مسافرت هوایی در سطح کشور به منظور تطبیق وضعیت دفتر خدمات مسافرت هوایی خود با آئین نامه ها و مقررات سازمان اخطار داده شده و یک دفتر خدمات مسافرت هوایی نیز لغو مجوز شده است.

وی با اشاره به تشدید بازرسی ها از دفاتر خدمات مسافرت هوایی نسبت به سنوات گذشته توسط 60 نیروی آموزش دیده، اظهارداشت: در ایام پیک مسافرت ها چنانچه دفاتر خدمات مسافرت هوایی (بند الف)، از مقررات سازمان هواپیمایی کشوری تخطی کنند برابر مقرارت قانونی به شدت با آنها برخورد خواهد شد و بدون تذکر قبلی مجوز آنها تعلیق و در صورت ادامه تخلفات پروانه فعالیت دفاتر مذکور لغو خواهد شد.

اکبری با بیان این مطلب که کمیته فنی سازمان هواپیمایی کشوری از تاریخ 15اسفندماه جاری تا پانزدهم فروردین ماه سال 91 پاسخگوی مراجعان از طریق سیستم مکانیزاسیون کمیته فنی می باشد افزود: مسافران در طول مدت مسافرت با دیدن هرگونه تخلف از دفاتر خدمات مسافرت هوایی می توانند با شماره تلفن 6102355 شکایت خود را اعلام و از طریق سایت www.cao.ir از قیمت های مصوب پروازهای داخلی مطلع شوند.