سامانه آموزشی دانشگاه علمی کاربردی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جامع آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی با پوشش دادن 888 واحد و مرکز این دانشگاه صبح امروز با نشانی الکترونیکی www.edu.uast.ac.ir رونمایی شد.

سامانه مذکور علاوه بر ارتباط با سامانه سازمان سنجش آموزش کشور، بدون درگیر کردن دانشجویان با تایپ کلمات و تنها با استفاده از ماوس در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.

همچنین تمام مدرسانی که در دانشگاه علمی کاربردی تدریس می کنند نیاز است تا برای گرفتن دروس به این سامانه مراجعه کنند و تمام سامانه های غیرمتمرکز واحدهای علمی کاربردی به این سامانه متصل می شوند.

در این سامانه تمام امور انتخاب رشته، ثبت نام، جذب استاد و سایر موارد نیز صورت می گیرد.

علی صدر - معاون سنجش و خدمات دانشگاه جامع علمی کاربردی در این باره، گفت: در ابتدای سال جاری با توجه به نظر مثبت ریاست جمهوری، طراحی این سامانه با همکاری تمام معاونان دانشگاه جامع علمی کاربردی به خصوص معاونت پژوهشی این دانشگاه آغاز شد.

وی ادامه داد: پیش از راه اندازی این سامانه، تمرکزی میان واحدهای علمی کاربردی وجود نداشت و تمام نظارتها و آمارگیریها به صورت حضوری در این واحدها صورت می گرفت.