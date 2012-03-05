فروش فوق العاده در دو هزار واحد صنفی کرج

میر ابراهیم صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر برای دو هزار واحد صنفی شهرستان کرج مجوز فروش فوق العاده صادر شده است که تعداد آنها افزوده نمی شود.



وی گفت: زمان فروش فوق العاده این واحدهای صنفی از پنجم اسفند ماه آغاز شده و تا پایان روز 25 اسفند ماه سال جاری ادامه دارد.



رئیس مجمع امور صنفی شهرستان کرج افزود: بنرهای متحد الشکلی نیز بین واحدهای صنفی توزیع شده است که فروش فوق العاده بر روی این بنرهای نوشته شده است.



صدیق اظهار داشت: واحدهای صنفی که اقدام به فروش فوق العاده می کنند اجناس خود پنج تا 15 درصد تخفیف عرضه خواهند کرد.



رئیس مجمع امور صنفی شهرستان کرج ادامه داد: دست فروش های که در سطح شهر اقدام به فروش فوق العاده می کنند، تحت پوشش مجمع امور صنفی استان نیستند و تمام مسئولیت آن بر عهده خود شهروندانی است که از دست فروش ها خرید می کنند.



وی گفت: اگر شهروندان استان البرز هر گونه تخلفی را از واحدهای صنفی مشاهده کردند می توانند مشخصات واحد صنفی متخلف را به بخش بازرسی و نظارت اصناف گزارش دهند و یا با شماره تلفن 2227271 تماس بگیرند.



رئیس مجمع امور صنفی شهرستان کرج افزود: سامانه 124 نیز آماده دریافت نظرات و شکایات مردمی است.