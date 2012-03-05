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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۶

صدیق به مهر خبر داد:

فروش فوق العاده در دو هزار واحد صنفی کرج

فروش فوق العاده در دو هزار واحد صنفی کرج

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس مجمع امور صنفی شهرستان کرج از فروش فوق العاده دو هزار واحد صنفی در کرج خبر داد.

میر ابراهیم صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر برای دو هزار واحد صنفی شهرستان کرج مجوز فروش فوق العاده صادر شده است که تعداد آنها افزوده نمی شود.

وی گفت: زمان فروش فوق العاده این واحدهای صنفی از پنجم اسفند ماه آغاز شده و تا پایان روز 25 اسفند ماه سال جاری ادامه دارد.

رئیس مجمع امور صنفی شهرستان کرج افزود: بنرهای متحد الشکلی نیز بین واحدهای صنفی توزیع شده است که فروش فوق العاده بر روی این بنرهای نوشته شده است.

صدیق اظهار داشت: واحدهای صنفی که اقدام به فروش فوق العاده می کنند اجناس خود پنج تا 15 درصد تخفیف عرضه خواهند کرد.

رئیس مجمع امور صنفی شهرستان کرج ادامه داد: دست فروش های که در سطح شهر اقدام به فروش فوق العاده می کنند، تحت پوشش مجمع امور صنفی استان نیستند و تمام مسئولیت آن بر عهده خود شهروندانی است که از دست فروش ها خرید می کنند.

وی گفت: اگر شهروندان استان البرز هر گونه تخلفی را از واحدهای صنفی مشاهده کردند می توانند مشخصات واحد صنفی متخلف را به بخش بازرسی و نظارت اصناف گزارش دهند و یا با شماره تلفن 2227271 تماس بگیرند.

رئیس مجمع امور صنفی شهرستان کرج افزود: سامانه 124 نیز آماده دریافت نظرات و شکایات مردمی است.

کد مطلب 1552078

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