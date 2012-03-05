به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد فدوی؛ دبیر بخش پژوهش نخستین دو سالانه دیوارنگاری و گرافیک محیطی شهر گفت: بخش پژوهش، همایش‌های علمی دوسالانه را شامل می‌شود که پیرو انتشار فراخوان، مقالات و رساله‌های متعددی به دبیرخانه این دوسالانه در سازمان زیباسازی شهر تهران رسید که از بین آنها آثار برگزیده به همایش راه پیدا کرد.

وی با اشاره به روند داوری آثار رسیده توضیح داد: پس از دسته‌بندی آثار رسیده به دبیرخانه، داوری آثار پژوهشی، از یازدهم اسفنده ماه با حضور عبدالمجید حسینی راد، ایرج اسکندری، مصطفی گودرزی از داوران این بخش، آغاز شد.



به گفته دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه تهران و رئیس دانشکده هنرهای تجسمی، در بخش پژوهش علاوه‌بر برگزاری مسابقه، اساتید بنام در حوزه گرافیک و دیوارنگاری مانند آیدین آغداشلو، فرشید مثقالی، مصطفی اسدالهی، سعید حقیر، محمدعلی بنی اسدی و... برای شرکت در این بخش، ارائه مقاله و بیان نظرات و دیدگاه های خود دعوت به عمل آمده است.

دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه تهران درباره کیفیت علمی مقالات ارائه شده به این دوسالانه گفت: با توجه به اینکه این دو سالانه در نخستین دوره برگزاری است و همچنین فرصت اندک ما برای تبلیغات، مقاله‌های ارسالی به دبیرخانه، از سطح کیفی و بار علمی بسیار بالایی برخوردار است، اما از نظر کمی چندان رضایت‌بخش نیست که امیدواریم با استمرار برگزاری آن، ضعف کمی مقالات نیز برطرف شود.



دبیر بخش پژوهش نخستین دوسالانه دیوار نگاری و گرافیک محیطی شهر تهران با بیان اینکه تمامی مقالات ارائه شده به این دو سالانه در قالب یک کتاب پس از اتمام جشنواره منتشر خواهد شد، درباره ضرورت برگزاری این دوسالانه تصریح کرد: هنرهای شهری با انواع هنرهای تجسمی شهری، معماری و شهرسازی ارتباط مستقیم دارد. حتی بحث‌های نظری روانشناسی و زیباشناسی شهری نیز در این مسئله دخیل‌ است و باید همواره به شهرمان که بخشی از زندگی روزانه مان در آن می گذرد همانند خانه ای که در آن زندگی می کنیم توجه کنیم و برگزاری این دوسالانه نیز نشان‌دهنده اهمیت موضوع و درک مسئله از سوی دانش‌آموختگان و اساتید این رشته‌ها است.



فدوی درباره جوایز بخش پژوهش اعلام کرد: در بخش رساله و مقاله سه نفر برگزیده شناخته خواهند شد که جوایز آ‌نها شامل هدیه نقدی است. به جز این، پنج نفر دیگر نیز در این بخش‌ها معرفی می‌شوند که علاوه‌بر دریافت هدیه نقدی مقاله‌هایشان در کتابی که پیش از این توضیح دادم به چاپ خواهد رسید.

دبیر بخش پژوهش نخستین دوسالانه دیوارنگاری و گرافیک محیطی شهر تهران در پایان عنوان کرد که تمامی سخنرانی‌های بخش پژوهش پنجشنبه و شنبه هجدهم و بیستم اسفندماه در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار خواهد شد.

شنبه صبح میزگردی با حضور مدیران شهری سازمان زیباسازی شهرداری تهران و تعدادی از هنرمندان برگزار خواهد شد. نخستین دوسالانه دیوار نگاری و گرافیک محیطی شهر تهران از سوی سازمان زیباسازی شهرداری تهران و با هدف ارتقای کیفیت بصری شهر از 18 تا 21 اسفند ماه درسه بخش مسابقه، نمایشگاه آثار طراحی و نمایشگاه تجهیزات و بخش پژوهش و همایش علمی در محل برج میلاد تهران برگزار می‌شود.