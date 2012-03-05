حذف قیمت زمین از مسکن تصمیم بزرگی بود/ آغاز اجرای عملیات 11 کیلومتر آزاد راه رشت - قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد صبح دوشنبه در مراسم افتتاح 40 طرح عمرانی، صنعتی و مسکن مهر در استان گیلان که با حضور رئیس جمهور صورت گرفت، افزود: هم اکنون 92 هزار واحد مسکونی مهر در استان گیلان احداث شده که از این تعداد 36 هزار واحد در روستاها و 56 هزار واحد در شهرها بوده است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین تصمیم رئیس جمهور مبنی بر ساخت مسکن مهر را تصمیمی الهی و انقلابی دانست و گفت: هیچ دولتی قبل از دولت احمدی نژاد چنین تصمیمی نگرفت.

وی افزود: ایجاد اشتغال، کاهش تورم، تحکیم بنیان خانواده و تسریع در ازدواج جوانان از برکات مسکن مهر است.

نیکزاد ادامه داد: هزار و 600 میلیارد تومان وام قرض الحسنه در اختیار مردم استان گیلان قرار گرفته که 135 هزار شغل مستقیم ایجاد کرده است.

وی گفت: امروز 13 هزار و 500 واحد مسکونی به محوریت شهر خمام افتتاح شد که این واحدها خود مالک و 99 ساله است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برای ساخت این واحدها 540 میلیارد تومان وام قرض الحسنه پرداخت شده و 20 هزار اشتغال را در پی داشته است.

وی با بیان اینکه ارتباطات، راه و تاسیسات زیربنایی سبب پیشرفت یک منطقه است، افزود: آزاد راه قزوین - رشت قبلا افتتاح و11 کیلومتر از آن باقی مانده بود امروز به صورت مشارکتی با بخش خصوصی عملیات اجرایی آن آغاز شد.

نیکزاد با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح 310 میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد شد، یادآورشد: در طول این 11 کیلومتر 8 دستگاه تونل رفت و برگشت و چند دستگاه پل به طول 795 متر ساخته می شود.