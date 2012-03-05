تصاویری از یک آینه جادویی/ آینه ای فناورانه با تلفن همراه و کینکت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تحقیقات مایکروسافت این آینه جادویی را که "هولوفلکتر" نام دارد، توسعه داده است. این دستگاه اجازه ساخت یک تصویر هولوگرافیک را در داخل یک آینه امکانپذیر می کند.

"اندی ویلسون" و "استیو باتیچ"، دو محقق مایکروسافت که سالها قبل رایانه میزی "سطح" (Surface) را طراحی کرده بودند در راس این پروژه جدید قرار دارند.

"هولوفلکتر" برپایه ویندوز فن و فناوری Kinect برای عرضه تصویری از کاربر برپایه مفهوم "واقعیت افزوده" عمل می کند.

براساس گزارش وب نیوز، "هولوفلکتر" از یک آینه نیمه شفاف و یک پانل "ال. سی. دی" مجزا تشکیل شده است.

روی آینه، تصویری مجازی از فردی که در مقابل آن قرار گرفته است مشاهده می شود. اما این تصویر به جای اینکه توسط یک سیستم ساده انعکاس نور روی سطح براق تشکیل شود، برپایه فناوری "کینکت" است که در بالای آینه نصب شده و با تلفن همراه هوشمند برپایه ویندوز 7 کنترل می شود.

این سیستم قادر است اطلاعات یک ویندوز فن و اطلاعات موقعیت یابی کاربر کینکت را بخواند و به این ترتیب، تجربه ای بسیار ویژه را میان این دو دستگاه عرضه کند.

تصویر هولوگرافیک محقق اصلی این پروژه درحالی که یک تلفن همراه هوشمند برپایه ویندوز فن در دست دارد

در این آینه جادویی تصویر اصلی و تصویر هولوگرافیک روی هم منطبق می شود

