به گزارش خبرنگارمهر، دکتر محمد باقر قالیباف صبح امروز در همایش بین المللی "زندگی پیاده در شهر" با اشاره به حضور اندیشمندان در این همایش گفت: همیشه از خواسته های من به عنوان خدمتگزار شهر این بوده است که اهل فکر و صاحب نظران در موضوعات مختلف گرد هم آیند و برای ما تصمیم سازی کنند تا اداره شهر را با سعی و خطا پیش نبریم و همه آنها را در تصمیمات شریک کنیم و مشارکت را امری صوری و مقطعی ندانیم و آن را حرکتی تاثیر گذار بدانیم.

وی افزود: مدت هایی زیادی است که احساس می کنیم در شهر یکنواخت زندگی کردیم و قدر و جسارت تصمیم گیری و تغییر را با یک تدبیر و یک شجاعت در تصمیم گیری از دست دادیم.



قالیباف تصریح کرد: مهمترین نعمت وموهبت الهی که خداوند در اختیار انسان ها قرار داده اما از آن به درستی استفاده نمی کنیم زندگی است و اینکه چگونه در شهر زندگی کنیم بسیار مهم است.



وی افزود: زمانیکه مسئوول نیروی انتظامی بودم از دغدغه هایم در حوزه امنیت عمومی و اخلاق این بود که منطقه 12 و بازار تهران در شان شهر ما و مردم ما نیست حرکت عظیم بی ربط موتورسواران را می دیدیم که به اندازه یک وانت بار جابه جا می کردند و این وضعیتی آسشفته ایجاد می کرد اما همه آن را پذیرفته بودیم.



وی ادامه داد: زمان گذشت ومن توفیق خدمت در شهرداری را پیدا کردم و چیزی که جای خالی آن احساس می شد یک تصمیم و یک تلنگر به جامعه مردم و اندیشمندان بود که می توان زندگی را تغییر داد و شهر را جور دیگری دید.



شهردار تهران در ادامه گفت: در این راستا در شلوغ ترین نقطه شهر و در میدان 15 خرداد وخیابان صوراسرافیل که روزانه دو میلیون نفر تردد می کنند زندگی 30 ساله مردم را که به آن عادت داشتند تغییر دادیم هر چند تصمیم سختی بود و مخالفت های زیادی داشت اما با آن روحیه ای که از دوران دفاع مقدس داشتیم لازم دیدیم که بایستیم و به خاطر آن حتی از آبروی خود نیز بگذریم و یک ماه فشارهای سنگینی را تحمل کردیم اما این مقاومت همه چیز را تغییر داد و همه قبول کردند که باید چشمها را شست و جور دیگری باید نگاه کرد.



شهردار تهران افزود: با این کار همه احساس راحتی کردند بازار رونق پیدا کرد و کسبه که احساس می کردند اگر ماشین نباشد روزی اشان از بین می رود کسب و کارشان رونق یافت.



قالیباف ادامه داد: همچنین با این اقدام مردم احساس کردند که قدم زدن چه لذتی دارد در صورتیکه یادشان رفته بود هم می توان خرید کرد و هم تفریح و در اینکه اوقات فراغت را باید در حالت جمعی نیز گذراند که امروزه ما آن را در خانه و پای کامپیوتر می گذرانیم در صورتیکه می توان آن را به شهر و محله آورد و با همسایگان گذراند.



وی با بیان اینکه امروز جریان درخواست ها در شهر تغییر یافته است افزود: روزیکه می خواستیم یک خیابان را از چرخ های خودروهای غیر استاندارد بیرون بیاوریم همه علیه ما حرف می زدند اما امروز این به یک خواست عمومی در منطقه 12 تبدیل شده و همه خواهان آن هستند که تردد خودروها را در خیابانشان محدود کنیم.



شهردار تهران تهران با تاکید بر اهمیت مشارکت اندیشمندان در برنامه ریزی برای اداره شهر گفت: مهمترین نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که مدیران ما قدر ت تصمیم گیری داشته باشند و اندیشمندان قدرت تصمیم سازی و تاثیر گذاری داشته و اداره تغییرات داشته باشند و همه با هم تغییر را در جامعه پذیرفته و آن را با تدبیر به نفع فرهنگ ایرانی اسلامی و آسایش عینی و آرامش ذهنی پیش ببریم.



قاتلیباف افزود: روزیکه خواستیم خیابان انقلاب ، دماوند،آزادی و ولیعصر را از زیر چرخ خودروها آزاد کنیم مقاومت های سنگینی بود و حتی در شورا هم هنوز تردید بود که چه می شود در صورتیکه همه ما نیز معتقد بودیم که الویت با حمل و نقل عمومی است اما در هر صورت پذیرش این موضوع برای جامعه سخت بود.



وی اضلافه کرد: امروز بی آر تی و توسعه آن در همه شهر یک خواست عمومی شده است و من فکر می کنم مهمترین اتفاقی که باید در شهر می افتاد پذیرش این تغییر بود و این اتفاق امروز در شهر افتاده هر چند هنوز هم مخالفت هایی دارد.



قالیباف در ادامه گفت: ما هر قدر در شهر بزرگراه و پل بسازیم روزانه هزار و 200 خودرو به شهر اضافه می شود و پشت این حرکت قدرت های زیادی در عرصه اقتصادی وجود دارد که این کار را پمپاژ می کنند و متعرض به شهر می شوند بدون اینکه هزینه خود را به شهر پرداخت کنند و ما شهروندان نیز تسلیم خودروها و ماشین ها شدیم و زندگی طبیعی و سالم را از خودمان گرفتیم.



وی با بیان اینکه ما به دنبال یک شهر آرمانی هستیم که هم از بعد کالبدی و روحی و روانی به نقطه قابل قبول برسد، گفت: شهر و شهروندان باید به این قابلیت برسند که رویدادها و فرصت هایی که در شهر هست را به تمام معنا درک کنند و ما نیز کمک کنیم تا این اتفاق بی افتد همان طور که در بازار تهران هم افتاد و به درستی درک شد.



شهردار تهران در ادامه با تاکید بر لزوم همکاری صاحبنظران در این حوزه اظهار کرد: حال که شهروندان این موضوع را متوجه شدند اگر اندیشمندان نسخه های درست برای افق آینده را به دست من که به عنوان خدمتگزار در شهر هستم ندهند و اگر مسیر را نشان ندهند ومن با سعی و خطا راه را ادامه دهم اعتماد مردم از بین می رود و در این صورت بزرگترین سرمایه خود را برای مدیریت از دست می دهیم.



وی افزود: از این رو دست نیاز به سمت همه اندیشمندان و صاحب نظران دارم تا با همکاری یکدیگر روز به روز احساس تعلق و آرامش لازم را برای شهروندان به جامعه تزریق کنیم و اگر این طور شد مطمئنا تغییرات مهمی در حوزه کالبدی و روحی روانی در شهر می بینیم.



قالیباف با اشاره به اجرای طرح تفصیلی شهر تهران از سال آینده و طراحی برنامه ای برای بافت فرسوده گفت: با اجرای این طرح تهران بعد از 45 سال که طرح جامعی نداشت و بعد سال ها کار شبانه روزی و تبادل نظرهای مختلف طرح جامعی دارد که خاصیتی راهبردی داشته و طرح تفصیلی و طرح های منظر شهری نیز آماده شده و به روز است و این طرح از 1/1/91 در شهر تهران اجرا می شود که اجرای این طرح وتوجه به موضوعات دیگر افق خوبی برای تهران خواهد داشت .



بر اساس این گزارش، در این مراسم از کتاب تهران که در دو جلد و به سه زبان انگلیسی، فارسی و عربی است با حضور شهردار تهران و رئیس بنیاد ملی ایران شناسی رونمایی شد.