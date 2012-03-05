تسهیلات جدید مدیریت شهری برای رفع کمبود فضای پارک

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس دستورالعمل معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، ضوابط جدید در راستای اجرا و تحقق احکام و منویات طرح‌های جدید توسعه تهران و به منظور رفع کمبود پارکینگ تهیه و تدوین شده است.

داشتن دسترسی مستقیم به گذر دارای عرض حداقل 12 متر به استثنای شبکه‌های دسترسی بزرگراهی و آزادراهی، برخورداری از توجیهات فنی و ترافیکی لازم نظیر دسترسی اختصاصی به محل پارک خودرو، عدم مزاحمت برای املاک مجاور یا انسداد شبکه‌های دسترسی یا ایجاد اختلال برای دیگر وسایل نقلیه در حال حرکت از جمله این ضوابط است.

طبق این دستورالعمل حداقل فاصله ایمن از جایگاه‌های سوخت گیری، مراکز تقلیل فشار گاز و تقاطع‌های شریانی، 50 متر و حداقل فاصله ایمن با شبکه‌های دسترسی شریانی، 150 متر اعلام شده و بر رعایت کامل نکات ایمنی، اصول طراحی هندسی، ویژگی‌های فنی و استاندارد و اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم به منظور کاهش سرعت ورود به پارکینگ تأکید شده است.

حداقل اندازه قطعه زمین 300 متر مربع با تأمین حداقل 40 واحد پارکینگ از دیگر ضوابط احداث پارکینگ‌های اختصاصی محلی است، ضمن این که عدم محدودیت در سطح اشغال استفاده از زیر زمین و احداث حداقل 4 طبقه بر روی همکف صرفا به منظور احداث پارکینگ و مشاعات و بلامانع بودن استقرار و احداث خدمات پشتیبان سکونت در همکف، از جمله بندهای این دستورالعمل جدید است.

در بند دیگری از این دستوالعمل ضمن اشاره به این موضوع که صدور پروانه ساختمانی در بافت‌های فرسوده و ریزدانه منوط به ارائه پیشنهاد تأمین پارکینگ در شعاع 250 متری مورد تقاضا خواهد بود، بر صدور گواهی پایان کار ساختمانی این گونه املاک صرفا با ارائه اسناد پارکینگ اختصاصی مربوطه در چارچوب تسهیلات اجرایی این مصوبه مورد تأکید قرار گرفته است.

گفتنی است شرایط و ضوابط جدید احداث پارکینگ‌های اختصاصی محلی با هدف ایجاد انگیزه به منظور احداث کاربری مذکور و مرتفع نمودن کمبود فضای توقف خودروها در سطح شهر تهران تهیه و تدوین شده و در همه پهنه‌ها به استثنای بافت‌های میراثی و تاریخی قابل اجرا خواهد بود.

