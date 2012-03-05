فنائیان در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی حدود دو ماه است که در تهران آغازشده است. ابتدای کار 15 روز تصویربرداری در شمال کشور انجام شد و پس از آن در تهران کار ادامه پیدا کرد. تصویرداری این مجموعه تلویزیونی حدودا 5 ماه دیگر و اوائل تابستان به پایان می‌رسد.

وی ادامه داد: تصویربرداری در حال حاضر در پارک ساعی و لوکیشنی خارجی ادامه دارد و مارال فرجاد و بیتا اصل اوقانی جلو دوربین قرار دارند."همه بچه‌های ما" از سه فاز تشکیل شده که هر فاز 10 قسمت است.

این سریال با مضمون اجتماعی بچه‌های کار، بچه‌های بی‌سرپرست و بد سرپرست را دستمایه داستان‌های خود قرار داده و سعی دارد در قالب روایت داستان به بحث همکاری و حس احسان دوستی مردم نسبت به برطرف ساختن ناهنجاری‌های برخی کودکان در جامعه بپردازد.



ستاره اسکندری، امیر آقایی، محمد مهدی هاشمی، مارال فرجاد، اردلان شجاع کاوه، اسماعیل سلطانیان، داوود پورحسن، صحرا فتحی، لیلا تقوی و معراج سخن‌سنج دیگر بازیگران این مجموعه هستند. علیرضا سبط احمدی تهیه‌کنندگی این مجموعه را برعهده دارد. "همه بچه‌های ما " بیش از 180 بازیگر و 130 لوکیشن دارد و در 30 قسمت 45 دقیقه‌ای ساخته می‌شود.