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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۴۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ثبت نام و برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی و سمپاد به استانها واگذار شد

ثبت نام و برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی و سمپاد به استانها واگذار شد

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: ثبت نام و برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی و سمپاد به استانها واگذار شد.

عبدالامیر عرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توزیع دفترچه آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی از امروز در استانها گفت: طبق این دفترچه، ثبت نام از داوطلبان، صدور و توزیع کارت ورود به جلسه، طراحی سئوالات امتحانی، تصحیح و اعلام نتایج به طور کلی به استانها واگذار شده است و مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش تنها یک نظارت کلی بر آن دارد.

این در حالی است که تا پیش از این برگزاری آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی به شکل متمرکز از طریق وزارت آموزش و پرورش برگزار می شد.

وی با اشاره به مشکلات برگزاری آزمون مدارس سمپاد در سالهای قبل که به شکل متمرکز سئوالات در حوزه ستادی طراحی و تصحیح می شد، افزود: این نحوه برگزاری آزمون موجب شده بود که عده زیادی هر سال پس از اعلام نتایج روبروی سمپاد تجمع کرده و نسبت به نتایج آزمون اعتراض کنند؛ اما وقتی آزمون استانی برگزار و پرسش ها براساس توانمندی های استان طراحی شود دیگر مشکلاتی  از این دست به وجود نخواهد آمد.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش درباره اینکه مسئول برگزاری آزمون معاونت متوسطه یا سازمان پرورش استعدادهای درخشان است، گفت: تمام مراحل اجرا با اداره سنجش استانها است چرا که هم تجربه و هم مهارت طراحی و تصحیح پرسش ها را دارند و ما تنها ناظر بر کیفیت برگزاری آزمون اعزام خواهیم کرد.  

کد مطلب 1552095

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