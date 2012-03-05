بانوان قمی نایب قهرمان لیگ برتر ووشو کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این دو بانوی ووشوکار قمی پریسا حیدری و خدیجه رضایی هستند که در سال جاری افتخارات و عناوین ارزشمندی را در رشته های ورزشی رزمی برای خود و استان قم کسب کرده اند که آخرین موفقیت آنها به نایب قهرمانی در لیگ برتر ووشو باز می گردد.



بانوان رزمی کار قمی که در سال جاری موفقیت در رقابت های جهانی رشته رزمی ووینام را نیز کسب کرده اند، در مسابقات امسال لیگ برتر ووشو بانوان باشگاه های کشور عضو تیم ووشو بانوان فولاد ماهان سپاهان اصفهان بودند و با این تیم نایب قهرمان کشور شدند.



رقابت مدعیان قهرمانی در سالن آکادمی ووشو



مسابقات هفته های پایانی یعنی چهارم و پنجم از دور برگشت چهارمین دوره رقابتهای لیگ برتر ووشو بانوان کشور در سالن آکادمی ووشو برگزار شد که در نهایت به قهرمانی تیم گاز مازندران و نایب قهرمانی تیم فولاد ماهان سپاهان انجامید.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون ووشو، این رقابت ها با حضور تیم های فولاد ماهان سپاهان، گاز مازندران، شهرداری همدان، هیئت ووشو تهران، هیئت ووشو کرمانشاه و هیئت ووشو مرکزی به شکل رفت و برگشت و به صورت متمرکز در تهران برگزار شد



در هفته چهارم از دور برگشت این رقابت ها تیم ووشو بانوان فولاد ماهان سپاهان اصفهان در جدال با تیم گاز مازندران بر سر کسب عنوان قهرمانی کمی با مشکل برخورد کرد و در دیداری که اختلاف امتیازات زیاد بود، برابر گاز تن به شکست هفت بر دو داد.



این در حالی است که شهرداری همدان در جدال با تیم هیئت ووشو تهران با حساب 9 بر یک ملغوب شد و تیم هیئت ووشو مرکزی برابر هیئت ووشو کرمانشاه با حساب هفت بر صفر برنده اعلام شد تا کار به هفته پایانی این رقابت ها کشیده بود.



قهرمانی گاز مازندران و نایب قهرمانی فولاد ماهان



در هفته پنجم دور برگشت نیز تیم گاز مازندران با حساب 9 بر یک از سد تیم شهرداری همدان عبور کرد و قهرمانی این تیم مسجل شد، در حالی که دیدار فولاد ماهان سپاهان اصفهان با هیئت ووشو کرمانشاه برتری 10 بر صفر تیم اصفهانی همراه شد.



بدین ترتیب در پایان مسابقات امسال لیگ دسته برتر ووشو بانوان باشگاه های کشور، تیم ووشو بانوان گاز مازندران با کسب 30 امتیاز بالاتر از تیم ووشو بانوان فولاد ماهان سپاهان اصفهان برای سومین بار قهرمان لیگ ووشو بانوان شد.



همچنین تیم وشو بانوان فولاد ماهان سپاهان با 24 امتیاز نایب قهرمان شد، هیئت ووشو تهران با 18 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد، شهرداری همدان با 9 امتیاز چهارم شد و هیئت ووشو مرکزی با 4 امتیاز در جایگاه پنجم قرار گرفت و کرمانشاه هم با 4 امتیاز و تفاضل کمتر در ردیف ششم ایستاد.



بدین ترتیب پرونده چهارمین دوره رقابتهای لیگ ووشو بانوان با قهرمانی تیم گازمازندران بسته شد.

