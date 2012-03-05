این انتخابات نقطه عطفی در تاریخ فوتبال ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیدوار رضایی پس از برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال گفت: این انتخابات در فضایی کاملا آزاد برگزار شد که آقای کفاشیان با رای قاطع اعضای مجمع در دور دوم به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد.

وی انتخابات فدراسیون را نقطه عطفی در تاریخ وزرش کشور و این فدراسیون عنوان کرد و گفت: در شرایطی که خیلی ها فکر می کردند گزینه ای از پیش تعیین شده که توسط وزارت ورزش حمایت می شد به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شود آقای کفاشیان اکثریت آرا را به دست آورد. به عقیده من این انتخابات یک نمونه از انتخابات دموکراتیک بود.

عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال همچنین یادآور شد من پیش از این گفته بودم روال بر این است که گزینه های مورد نظر وزارت ورزش رای می آورند چرا که اعضای مجمع فدراسیون فوتبال به نوعی وابستگی به دولت دارند و طبیعی است که به گزینه مورد نظر وزارت ورزش رای بدهند. اما امروز در انتخاباتی دموکراتیک که جامعه ورزش انتظارش را دارد اعضا کفاشیان را انتخاب کردند.

وی در خاتمه تصریح کرد: زمانی که آقای کفاشیان پیشنهاد کرد اعضا به آقای قریب رای بدهند این تصور برای من ایجاد شد که ایشان از حضور در انتخابات کناره گیری کرده اند. ای کاش آقای کفاشیان چنین توصیه ای نمی کرد.