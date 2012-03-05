اردوی مشهد برای تقویت توان صبا مقابل ذوب آهن مفید است

ناصر بختیاری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بازیکنان ما این روزها با انجام تمرینات شاداب آماده دیدار حساس هفته دهم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور با تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان می‌شوند.



وی با ابراز رضایت از وضعیت موجود تیم صبای قم، تصریح کرد: در هفته‌های گذشته به خوبی مقابل حریفان خود بازی کرده‌ایم و در یک هفت هاخیر نیز به خوبی تمرین کردیم، فکر می‌کنم هم اکنون شرایط خوبی برای دیدار با ذوب آهن اصفهان داریم.



جدال صبای قم و ذوب آهن اصفهان در فولاد شهر



بختیاری زاده عنوان کرد: در تیم ما در حال حاضر شرایط خوبی وجود دارد و اعتقاد دارم که صبای قم با ارائه بازی هماهنگ و خوب خود باید بتواند در این دیدار خارج از خانه در مقابل ذوب آهن اصفهان بهترین بازی خود را ارائه کند.



مربی تیم فوتبال صبای قم بیان کرد: برای همین منظور روند آماده‌سازی تیم را با نظم و برنامه ریزی مطلوب دنبال می‌کنیم و اطمینان دارم با این روند حتما در هفته‌های بعدی امتیازات بیشتری را تصاحب خواهیم کرد تا تیم جایگاه خود در جدول را تثبیت کند.



وی افزود: در مورد بازی حساس روز شنبه آینده مقابل تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان باید بگویم که دو تیم در شرایط بسیار مهمی با یکدیگر رقابت خواهند کرد زیرا جایگاه هر کدام آنها در جدول رده‌بندی تحت تعقیب دیگر رقبا است.



بختیاری‌زاده ابراز کرد: همواره بازی‌های صبای قم و ذوب آهن اصفهان در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور دارای زیبایی‌ها و حساسیت‌های زیادی بوده است ولی در زمین مسابقه شرایط بسیار متفاوت خواهد بود و ما به دنبال پیروزی در خانه هستیم.



تلاش صبای قم برای کسب سه امتیاز دیدار با ذوب آهن



وی اضافه کرد: هر تیمی که از هماهنگی بیشتری برخوردار بوده و موقعیت‌های خود را به راحتی از دست ندهد بدون شک با پیروزی میدان را ترک خواهد کرد و اعتقاد دارم که بازیکنان ما روی هماهنگی و تاکتیک‌های مورد نظر خود تمرکز کرده و به دنبال نتیجه دلخواه هستند.



مربی تیم فوتبال صبای قم اظهار کرد: بدون شک صبای قم روحیه و انگیزه زیادی دارد تا ان‌شاءالله بتواند از این دیدار حساس در ورزشگاه فولاد شهر مقابل ذوب آهن اصفهان به سه امتیاز دست یافته و روند خوب خود را تداوم ببخشد.



وی عنوان کرد: یقین دارم که تمرینات روزهای اخیر روی آمادگی جسمانی و هماهنگی تیمی بازیکنان تاثیر مثبت خواهد گذاشت و کادر فنی نیز سعی می‌کند روحیه تیم را افزایش داده و تیم از هر نظر آماده این مسابقه حساس شود.



بختیاری‌زاده افزود: صبای قم با این بازیکنانی که در اختیار دارد اگر دقت کرده و از فرصت‌ها خوب استفاده کند حتما هم در این دیدار پیروز می‌شود و هم در هفته‌های بعدی شاهد اقتدار تیم خواهیم بود و در این بین هواداران نیز باید حمایت خوبی از تیم داشته باشند.



دیدار صبای قم و ذوب آهن اصفهان از هفته دهم نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال از ساعت 16 شنبه آینده در اصفهان برگزار می‌شود.

