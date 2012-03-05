80 واحد دانشگاه علمی کاربردی تعطیل شد/ پذیرش در دوره خبرگی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول پورعباس صبح امروز در نشست خبری با اعلام این خبر اضافه کرد: در یکی دو سال اخیر 80 مرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی تعطیل شده است. برخی از این مراکز مطابق با استانداردهای دانشگاه جامع علمی کاربردی نبوده و یا ظرفیت خود را پر نکرده اند بنابراین فعلاً ظرفیت این مراکز به صفر رسیده تا در صورت بازآموزی آموزشی، بار دیگر به آنان ظرفیت داده شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در بخش دیگر سخنان خود از دسته بندی استادان این دانشگاه به دو گروه دانش پایه و مهارت خبر داد و گفت: استادانی که در گروه مهارتی هستند تا درجه خبرگی از محیط کار برای آموزش دانشجویان مهارتی علمی کاربردی گزینش می شوند.

به گفته رئیس دانشگاه علمی کاربردی، به زودی تعداد رشته های این دانشگاه از مرز دو هزار رشته می گذرد.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی گفت:همچنین تعداد رشته های نظری این دانشگاه هنوز به 300 رشته نرسیده است. هم اکنون بیش از 8 دستگاه کشور، مراکز علمی کاربردی خود را راه اندازی کرده اند؛ دستگاههای کشور موظف هستند به جای آموزش تئوری به کارمندان خود یک واحد علمی کاربردی را راه اندازی کنند.

پورعباس همچنین با اشاره به نظام صلاحیت حرفه ای کشور تاکید کرد که این نظام برای نخستین بار در کشور مطرح می شود و زیربنای توسعه کشور و ارتقای شغلی است.

وی همچنین با یادآوری شعار " هر کارخانه یک دانشگاه" اعلام کرد که برخی کارخانه ها و پادگانهای کشور دارای یک واحد از دانشگاه جامع علمی کاربردی هستند.

پورعباس از آغاز ثبت ‌نام نخستین دوره خبرگی این دانشگاه که همتراز با دکتری تخصصی است، خبر داد و گفت: مجوز نخستین دوره خبرگی دانشگاه جامع دریافت شده و این دانشگاه در حال حاضر در حال تدوین آیین‌نامه اجرایی آن است که از سال آینده این پذیرش آغاز می شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، حوزه‌های کاری دانشگاه جامع علمی‌کاربردی را صنعت، کشاورزی، خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر برشمرد و تاکید کرد که در حال حاضر 40 درصد آموزش‌های دانشگاه جامع‌ علمی‌کاربردی، آموزش‌های پایه است.