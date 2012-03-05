تالار بزرگ کرمان سال 92 به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سعیدی در حاشیه این بازدید در سخنانی با اشاره به ساخت 22 مجتمع فرهنگی و هنری و کتابخانه از سوی این اداره کل در سراسر استان گفت: در راستای تحقق تفکر عدالت محور دولت نهم و دهم و جهت گسترش امکانات و زیر ساختهای فرهنگی و هنری پروژه عظیم ساخت 22 مجتمع و فضای فرهنگی در استان طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: در این زمینه تعدادی از پروزه ها مانند مجتمع رودبار، توسعه مجتمع کهنوج، احداث کتابخانه اختیار آباد، انجام و به بهره برداری رسیده است و بقیه پروژه ها بین 10 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

سعیدی با اشاره به احداث تالار مرکزی کرمان تصریح کرد: با اجرای پروژه مذکور امکان برگزاری جشنواره های بین المللی برای استان فراهم خواهدشد.

وی اظهار امید واری کرد: تا پایان سال عمرانی 92 تالار بزرگ کرمان به بهره برداری برسد که با راه اندازی آن این ظرفیت در کرمان ایجاد می شود که کرمان نیز میزبانی برگزاری جشنواره های مهم و بین المللی را بر عهده بگیرد.

سعیدی افزود: وجود زیر ساخت های مناسب و استاندارد می تواند فضای مناسبی جهت رشد استعدادهای هنری، پرورش هنرمندان متعهد، اجرای برنامه های ملی و بین المللی و فضایی برای گردهمایی هنرمندان در همه رشته های هنری فراهم آورد.

در این دیدار احمد سعیدی با مهندسین و کارکنان اجرایی این پروژه گفتگو کرد و از روند کار، مشکلات و سیر پیشرفت پروژه اطلاعاتی دریافت کرد.

وی از مهندسان این پروژه در خواست سرعت بخشیدن به روند احداث با رعایت ضریب کیفیت را خواستار شد.

تالار بزرگ کرمان پروژه ملی با زیر بنای معادل 13هزار و 500 متر مربع و اعتباری بیش از هشتاد میلیارد ریال است.



