همایش رزمندگان تبلیغی لشکر ثارالله در دفاع مقدس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صدفی شامگاه یکشنبه در نشست هم اندیشی اعضای ستاد برگزارکننده کنگره شهدای تبلیغات لشکر ثارالله افزود: این همایش با حضور رزمندگان واحد تبلیغات لشکر 41 ثارالله و در استقبال از برگزاری کنگره شهدای تبلیغات، به منظور حفظ انسجام رزمندگان، بهره گیری از نقطه نظرات و دیدگاه های این عزیزان و تبیین نقش تبلیغات در دوران دفاع مقدس صبح پنجشنبه مورخ 18 اسفند جاری در محل تالار عماد برگزار خواهد شد.

وی گفت: جمع آوری خاطرات، دست نوشته ها؛ عکس، فیلم و آثار دوران دفاع مقدس در رابطه با امر تبلیغات از دیگر اهداف برگزاری این همایش است که موارد جمع آوری شده در کنگره شهدای تبلیغات در خرداد سال آتی، بهره گیری خواهد شد.

وی با بیان این که لشکر ثارالله از اولین لشکرهایی بود که در کار تولید آثار تبلیغی در جبهه؛ پیشگام بود؛ اضافه کرد: تهیه مدالیوم و عکس روی شیشه از ابتکارات رزمندگان واحد تبلیغات لشکر ثارالله بود که بعدها فراگیر شد.

رئیس ستاد کنگره بزرگداشت شهدای تبلیغات لشکر ثارالله افزود: این مقدمات می تواند در برگزاری هر چه بهتر و با شکوه تر و فضاسازی کنگره شهدای تبلیغات موثر باشد.

صدفی در ادامه گفت: برگزاری همایش فوق می تواند ضمن تجدید دیدار رزمندگان در انسجام بخشی رزمندگانی که در سنگر دفاع از انقلاب، نظام، ولایت و ارزش های اسلامی فعال بوده اند مفید واقع شود.

وی انتقال تجربیات دوران دفاع مقدس در بحث تبلیغات، بیان خلاقیت ها و استفاده بهینه از امکانات موجود برای امر تبلیغات را از دیگر اهداف برگزاری همایش رزمندگان تبلیغی لشکر ثارالله در دوران دفاع مقدس برشمرد.

در این نشست هم اندیشی؛ دیگر اعضای ستاد پیرامون چگونگی برگزاری همایش و کنگره بزرگداشت شهدای تبلیغات لشکر ثارالله کرمان به بحث و تبادل نظر پرداختند.