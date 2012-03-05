اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس تبلیغات اسلامی اردل گفت: ساخت خانه عالم شیاسی از توابع شهرستان اردل 85درصد رشد فیزیکی دارد.

حجت الاسلام سید حسن چراغی بیان داشت: به منظور استقرار روحانی در روستای شیاسی خانه عالمی به مساحت 55 متر زیر بنا ساخته شد.

وی افزود: خانه عالم شیاسی در زمینی به مساحت 100متر و زیربنای 50 متر در مرداد ماه امسال کلنگ زده شده وتا کنون 85در صد رشد فیزیکی داشته وتا پایان اسفند تکمیل می‌شود.

چراغی تصریح کرد: روستای شیاسی در 85کیلومتری اردل واقع شده ودارای چهارطلبه بومی است وخانه عالم با همکاری مردم ساخته می شود.

برگزاری گفتمان دانشجویی در فارسان



رئیس تبلیغات اسلامی فارسان گفت: با همکاری تبلیغات اسلامی فارسان گفتمان دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.



حجت الاسلام سید مهدی یعقوبی گفت: گفتمان دانشجویی با موضوع عرفان های کاذب ونحله های انحرافی با سخنرانی فرشاد توحید نیا در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی فارسان برگزار شد.

وی گفت: این گفتمان با هدف افزایش اطلاعات دانشجویان در خصوص دینهای نوظهور برگزار شد.

حضور 50درصدی دانش آموزان دبیرستان پسرانه صدرای بروجن در طرح ملی حفظ قرآن



مدیر دبیرستان پسرانه صدرای بروجن با بیان اینکه 50 درصد دانش‌آموزان دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای بروجن در طرح ملی حفظ قرآن شرکت کردند، گفت: 37 نفر از دانش‌آموزان این آموزشگاه جهت شرکت در طرح ملی حفظ قرآن نام نویسی کرده اند.

عبدالله ابوالحسنی افزود: 10 نفر از دبیران این آموزشگاه نیز در این طرح شرکت کردند.

وی با ارزیابی مطلوب استقبال دانش‌آموزان از این طرح، تصریح کرد: سهمیه این آموزشگاه در طرح ملی حفظ قرآن 16 درصد کل دانش آموزان و دبیران آموزشگاه بود.

مدیر دبیرستان پسرانه صدرای بروجن تأکید کرد: در این طرح شرکت کنندگان از نیم جزء تا30 جزء قرآن را می‌توانند حفظ کنند.

ابوالحسنی با بیان اینکه شرکت کنندگان در این طرح ملی تا پایان فروردین سال آینده برای حفظ آیات قرآن کریم فرصت دارند، افزود: طرح ملی حفظ قرآن کریم با هدف تشویق دانش‌آموزان به حفظ کتاب آسمانی مسلمانان و همچنین و ترویج فرهنگ قرآن‌خوانی میان آنان در حال اجراست.



شرکت پرشور مردم در انتخابات پایه‌های نظام را محکم کرد



رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی موجب تحکیم پایه‌های نظام شد.



حجت الاسلام مجید الهیان افزود: دشمن همواره از حضور پرشور و گسترده مردم ایران در صحنه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی می‌هراسد و حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس در ایجاد ترس و نا‌امیدی در دشمن نقش مهمی دارد.

وی تأکید کرد: حضور مردم در انتخابات نشان‌دهنده عظمت، اقتدار و پای‌بندی ملت ایران به ارزشهای انقلاب اسلامی است.

الهیان،برگزاری انتخابات و احترام به نظر مردم در اداره کشور را نشانگر مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.



حضور پرشور مردم در انتخابات نشان دهنده تعهد و وفاداری است



روحانی مستقر دهنو گفت: ایرانیان با حضور در انتخابات تعهد خود را نسبت به ارزش‌های اسلام و انقلاب و خون شهدا به نمایش گذاردند.



حجت الاسلام ملک‌علی بهرامی با بیان اینکه انقلاب ایران با فداکاری هزاران جوان و سیاسیت‌های مدبرانه امام خمینی(ره) به وجود آمده، افزود: حضور گسترده مردم در انتخابات نشانگر وفاداری آنان به ارزش‌های نظام است.

وی تأکید کرد: دشمن همواره از حضور مردم در صحنه‌های مختلف می‌ترسد و با روشهای گوناگون تلاش می کند مردم را از شرکت در انتخابات بازدارد.

بهرامی شرکت در انتخابات را حق مردم ایران دانست و گفت: مردم با حضور آگاهانه در انتخابات و دفاع از حقوق‌شان فردی شایسته را به عنوان نماینده انتخاب می کنند.

وی رعایت موازین اسلامی، توجه به حق الناس، تلاش برای تحقق وعده‌ها و حمایت از ولی فقیه را از صفات یک نماینده خوب برشمرد.