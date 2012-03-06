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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۳

ارائه کلی و جزئی برنامه‏ها/

نشست ویژه کمیته ملی المپیک با چهار رشته مدال آور در لندن

نشست ویژه کمیته ملی المپیک با چهار رشته مدال آور در لندن

مسئولان کمیته ملی المپیک به منظور اطلاع از وضعیت آماده‏سازی رشته‏های مدال‎آور در بازی‏های المپیک لندن و اطلاع از برنامه‏های کلی و جزئی آماده‏سازی ورزشکاران المپیکی این رشته‏ها، نشست‏هایی را با مسئولان آنها برگزار می‏کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کشتی آزاد و فرنگی، تکواندو و وزنه برداری چهار رشته‎ای هستند که از شانس بالایی برای مدال آوری در بازی‎های المپیک 2012 لندن برخور دارند و به همین دلیل مورد توجه مسئولان کمیته ملی المپیک و ستاد تدارکاتی بازی‎های آسیایی و المپیک قرار دارند طوریکه آنها برگزاری نشست با مسئولان این رشته و ورزشکاران المپیکی‎شان را در دستور کار قرار داده‎اند.

در همین راستا پنجشنبه هفته گذشته نشست‌های جداگانه‌ای را با مربیان و مسئولان تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی برگزار شد. قرار است مشابه این نشست‌ها هفته آینده با مسئولان و مربیان تیم‌های تکواندو وزنه برداری برگزار شود.

در نشست‌های ویژه مسئولان کمیته ملی المپیک با مربیان و مسئولان چهار رشته مدال آور در المپیک لندن تقویم برنامه‌های آماده سازی ورزشکاران المپیکی این رشته به صورت کلی و جزئی ارائه می‌شود تا در صورت نیاز از نظرات کمیته علمی هم برای تکمیل آنها جهت هرچه بیشتر آماده شدن ورزشکاران استفاده شود.

کد مطلب 1552110

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