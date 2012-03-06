نشست ویژه کمیته ملی المپیک با چهار رشته مدال آور در لندن

به گزارش خبرنگار مهر، کشتی آزاد و فرنگی، تکواندو و وزنه برداری چهار رشتهای هستند که از شانس بالایی برای مدال آوری در بازیهای المپیک 2012 لندن برخور دارند و به همین دلیل مورد توجه مسئولان کمیته ملی المپیک و ستاد تدارکاتی بازیهای آسیایی و المپیک قرار دارند طوریکه آنها برگزاری نشست با مسئولان این رشته و ورزشکاران المپیکیشان را در دستور کار قرار دادهاند.
در همین راستا پنجشنبه هفته گذشته نشستهای جداگانهای را با مربیان و مسئولان تیمهای کشتی آزاد و فرنگی برگزار شد. قرار است مشابه این نشستها هفته آینده با مسئولان و مربیان تیمهای تکواندو وزنه برداری برگزار شود.
در نشستهای ویژه مسئولان کمیته ملی المپیک با مربیان و مسئولان چهار رشته مدال آور در المپیک لندن تقویم برنامههای آماده سازی ورزشکاران المپیکی این رشته به صورت کلی و جزئی ارائه میشود تا در صورت نیاز از نظرات کمیته علمی هم برای تکمیل آنها جهت هرچه بیشتر آماده شدن ورزشکاران استفاده شود.
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