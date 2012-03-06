نشست ویژه کمیته ملی المپیک با چهار رشته مدال آور در لندن

به گزارش خبرنگار مهر، کشتی آزاد و فرنگی، تکواندو و وزنه برداری چهار رشته‎ای هستند که از شانس بالایی برای مدال آوری در بازی‎های المپیک 2012 لندن برخور دارند و به همین دلیل مورد توجه مسئولان کمیته ملی المپیک و ستاد تدارکاتی بازی‎های آسیایی و المپیک قرار دارند طوریکه آنها برگزاری نشست با مسئولان این رشته و ورزشکاران المپیکی‎شان را در دستور کار قرار داده‎اند.

در همین راستا پنجشنبه هفته گذشته نشست‌های جداگانه‌ای را با مربیان و مسئولان تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی برگزار شد. قرار است مشابه این نشست‌ها هفته آینده با مسئولان و مربیان تیم‌های تکواندو وزنه برداری برگزار شود.

در نشست‌های ویژه مسئولان کمیته ملی المپیک با مربیان و مسئولان چهار رشته مدال آور در المپیک لندن تقویم برنامه‌های آماده سازی ورزشکاران المپیکی این رشته به صورت کلی و جزئی ارائه می‌شود تا در صورت نیاز از نظرات کمیته علمی هم برای تکمیل آنها جهت هرچه بیشتر آماده شدن ورزشکاران استفاده شود.