حضور حماسی مردم در انتخابات مجلس نهم نظام را بیمه کرد

محمد هادی شجاعی در گفتگو با مهر اظهارداشت: مشارکت گسترده مردم در این دوره از انتخابات نشانه عمل آنها به تکلیف و مسئولیتهای ملی و شرعی، تبعیت از دعوت مقام معظم رهبری و درک بالا از مسائل سیاسی با توجه به مقتضیات زمان و ضرورتهای موجود بود.

وی با ارائه تحلیلی جامعه شناختی در خصوص این دوره از انتخابات افزود: پیروز اصلی انتخابات مجلس نهم ملت ایران بود.

وی اظهار داشت: مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران آنچنان در فرهنگ سیاسی مردم نهادینه شده است که در هر شرایطی کارآمد و آسیب ناپذیر است.

شجاعی تصریح کرد: انتخابات اخیر که با وجود اراده همه دشمنان ایران اسلامی و علیرغم همه توطئه ها، تحریم ها، تهدیدهای دشمنان و شایعه پراکنی های رسانه های تحت نفوذ نظام سلطه برگزار شد، در حقیقت "جنگ اراده ها" بود و ملت ایران در این جنگ با توکل به خداوند متعال، حفظ وحدت و یکپارچگی و عمل به توصیه های امام راحل(ره) و منویات رهبرمعظم انقلاب، در نهایت با "اراده منسجم" و عزم راسخ خود در برابر دشمنان مقتدرانه پیروز شد.

وی در ادامه به نقش ارزنده رسانه های گروهی در ایجاد تههیج، تبیین پیرامون اهمیت بحث انتخابات و نیز توسعه شور و نشاط انتخاباتی در جامعه اشاره کرد و افزود: عملکرد رسانه های اصیل در این دوره از انتخابات، ارزشمند و ماندگار و تاریخ ساز بود.