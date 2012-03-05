ایلام رکورددار مشارکت در انتخابات مجلس است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی افزود: مردم ایلام با شرکت در انتخابات حقانیت خود را به اثبات رسانیدند و حضوری عظیم و پرشور را به نمایش گذاشتند .

وی افزود: بارش رحمت الهی و سرمای شدید مانع از حضور مردم در پای صندوق های رأی نشد و بار دیگر سرافرازی و سربلندی را برای استان به ارمغان آوردند .

اعلایی گفت: این حضور پرشور، نشان از مهر و محبت مردم به انقلاب و آرمان های بزرگ و ارزشمند اسلام است .

استاندار ایلام ادامه داد: مردم ایلام شایسته بهترین تقدیرها هستند و هیچ زبان و قلمی قادر به بازتاب این حماسه نیست .

اعلایی از رعایت موازین انتخابات توسط کاندیدها تشکر کرد و گفت: حس مسئولیت پذیری و دعوت مردم به مشارکت حداکثری در انتخابات و ایجاد نظم و انضباط در جامعه توسط کاندیداها و طرفدارانشان ستودنی است .

وی در پایان از تمام کاندیدها درخواست کرد: اگر نسبت به آرا اعلام شده اعتراضی دارند ظرف مدت 48 ساعت فرصت دارند اعتراضات خود را به فرمانداری ها اعلام کنند و وظیفه ماست که درخواست ها را پیگیری کنیم .

راه نیافتن به مجلس پایان خدمت نیست

مجتبی اعلایی در جمع نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان ایلام، با اشاره به اهمیت و ارزش انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی گفت: برگزاری انتخابات با این حجم گسترده مشارکت مردم، نشانگر ارزش بالای آن در میان اقشار مختلف جامعه است .

مجتبی اعلایی در ادامه به شرکت همه جانبه مردم در انتخابات اشاره کرد و افزود: مردم انقلابی و ولایتمدار استان ایلام با حضور حماسی خود بار دیگر به آرمان های والای انقلاب لبیگ گفتند و در عرصه انتخابات، با حضوری کم نظیر و چشمگیر نشان دادند که پشتوانه این نظام هستند و هر کجا حضور مردم لازم باشد این ملت غیور از جان و دل مایه می گذارند .