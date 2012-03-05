ایلام رکورددار مشارکت در انتخابات مجلس است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی افزود: مردم ایلام با شرکت در انتخابات حقانیت خود را به اثبات رسانیدند و حضوری عظیم و پرشور را به نمایش گذاشتند.
وی افزود: بارش رحمت الهی و سرمای شدید مانع از حضور مردم در پای صندوق های رأی نشد و بار دیگر سرافرازی و سربلندی را برای استان به ارمغان آوردند.
اعلایی گفت: این حضور پرشور، نشان از مهر و محبت مردم به انقلاب و آرمان های بزرگ و ارزشمند اسلام است.
استاندار ایلام ادامه داد: مردم ایلام شایسته بهترین تقدیرها هستند و هیچ زبان و قلمی قادر به بازتاب این حماسه نیست.
اعلایی از رعایت موازین انتخابات توسط کاندیدها تشکر کرد و گفت: حس مسئولیت پذیری و دعوت مردم به مشارکت حداکثری در انتخابات و ایجاد نظم و انضباط در جامعه توسط کاندیداها و طرفدارانشان ستودنی است.
وی در پایان از تمام کاندیدها درخواست کرد: اگر نسبت به آرا اعلام شده اعتراضی دارند ظرف مدت 48 ساعت فرصت دارند اعتراضات خود را به فرمانداری ها اعلام کنند و وظیفه ماست که درخواست ها را پیگیری کنیم.
راه نیافتن به مجلس پایان خدمت نیست
مجتبی اعلایی در جمع نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان ایلام، با اشاره به اهمیت و ارزش انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی گفت: برگزاری انتخابات با این حجم گسترده مشارکت مردم، نشانگر ارزش بالای آن در میان اقشار مختلف جامعه است.
مجتبی اعلایی در ادامه به شرکت همه جانبه مردم در انتخابات اشاره کرد و افزود: مردم انقلابی و ولایتمدار استان ایلام با حضور حماسی خود بار دیگر به آرمان های والای انقلاب لبیگ گفتند و در عرصه انتخابات، با حضوری کم نظیر و چشمگیر نشان دادند که پشتوانه این نظام هستند و هر کجا حضور مردم لازم باشد این ملت غیور از جان و دل مایه می گذارند.
اعلایی گفت: اکنون که انتخابات در استان به دور دوم کشیده شده است، باید بدانیم همه کاندیداها قهرمان و برنده این عرصه اند، چرا که هر نماینده ای در میان جامعه از ارزش و منزلت خاصی برخوردار است.
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